崇越二月營收55.2億元、年增近14%　2025全年賺逾兩個股本

▲崇越科技。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
崇越科技（5434）公告2月營收及第四季財務報告。受惠先進製程材料需求強勁，今年2月營收達55.2億元，年增13.9%，締造「最旺二月」的歷史新猷；累計前兩月營收達115.2億元，年增10.9%。
回顧2025年全年，崇越科技各項財務指標全面刷新歷史新高。2025年合併營收達675.8億元，年增18.6%；營業淨利44.6億元，年增13.1%；母公司業主淨利達41.8億元，年增14.4%。全年每股盈餘（EPS）更超過二個股本，攀升至21.81元，超越前一年度的19.29元。
崇越科技2025年第四季單季營收達173億元，年增8.7%；營業淨利達10.8億元，年增12.9%；第四季母公司業主淨利更高達12.23億元，年增率飆升32.4%。單季EPS突破6塊錢大關，來到6.36元，年增31.4%，淨利與EPS雙雙締造單季紀錄。
展望2026年，隨著全球晶圓代工龍頭產能持續向先進製程推進，對於光阻劑、矽晶圓、石英組件等半導體耗材的需求將穩定增長。此外，崇越科技近年積極海外佈局，隨供應鏈平台拓展至美國、日本及東南亞市場，加上環保工程與綠能系統規劃的跨域貢獻，今年營運規模將持續擴大，全年有望再創高峰。
讀者迴響