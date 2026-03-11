崇越二月營收55.2億元、年增近14%　2025全年賺逾兩個股本

台股史上第2大！飆漲1342點收復3萬4 台積電漲90元收1940

台股今（11日）開高走高，加權指數終場大漲1342.32點，為史上第2大漲停，指數以34114.19點作收，漲幅4.1％，成交量6706.68億元。

00922年化配息率衝13%！今起暫停初級市場申購 「小心買貴了」

受國際政經局勢變動影響，全球市場情緒近期劇烈波動，台股暴漲暴跌，市場對於市值型ETF逢回承接意願強烈，其中預計下周除息國泰台灣領袖50（00922）換算年化配息率飆13%，吸引市場買氣搶進，惟國泰投信公告，00922自今（11日起）至除息前暫停受理本基金初級市場申購申請，料有機會出現溢價幅度較高情形，呼籲投資人審視投資風險。

台股盤中飆漲1446點史上第3大 11檔千金股觸漲停

美以伊開戰利空鈍化，台股今（11）日上演大復活，加權指數盤中飆漲1446.79點刷史上盤中第3大漲點，11檔高價千金股盤中觸及漲停，多頭士氣大振。

三星大罷工！台廠記憶體滿血復活7檔亮燈 南亞科、旺宏攻漲停

三星（Samsung）勞資談判破裂，恐爆發歷來規模最大罷工行動，這也讓記憶體供應更為吃緊，進而推動價格走揚，南亞科（2408）連續第二天強彈，上攻254元漲停價位，旺宏受到激勵，直奔99.7元漲停價位，模組相關品安（8088）、廣穎（4973）、青雲（5386），記憶體IC設計晶豪科（3006），以及工控記憶體模組廠宜鼎（5289）都高掛漲停板。

輝達GTC下周登場！聯亞領軍刷新高 3檔光通訊高掛漲停

輝達年度科技盛會GTC大會將於3月16日登場，市場預期將發表專為AI推論優化的LPU（推論處理單元）與新一代CPO（共封裝光學模組），這也為光通訊反彈添柴火，「千金股」聯亞（3081）領軍勁揚逾8%多，刷1610元歷史新高，波若威（3163）、光環（3234）、訊芯-KY（6451）三檔高掛漲停，眾達-KY（4977）、全新（2455）、華星光（4979）、光聖（6442）、聯鈞（3450）、上詮（3363）等個股漲幅逾半根停板。

台股盤中漲1178點史上第4大 4檔主動式ETF漲幅逾4%

美以伊開戰利空鈍化，台股今（11）日盤中飆漲1178點，改寫史上盤中第4大漲點，包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）等主動式台股ETF漲幅皆在4%以上，主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A）漲逾半根，行情看俏。

鴻勁法說前夕獲美系外資按讚漲逾6% 目標價上看5000元

高價股鴻勁（7769）法說會前夕獲美系外資看好成長前景，新出爐法人報告中重申「買進」評等，目標價上看5000元。

三星電子大罷工投票3／18揭曉！ 半導體、記憶體產線全受衝擊

南韓科技巨頭三星可能面臨新一輪勞資衝突。由於薪資談判破局，旗下三大工會正準備啟動罷工程序，若投票通過，最快可能在5月下旬發動全面罷工，屆時恐對三星的半導體與製造業務造成衝擊，也為公司營運再添不確定性。

華碩賺近6個股本！還股價公道漲停 今年AI伺服器營收拚倍增

NB大廠華碩（2357）受惠AI伺服器業務呈現倍數強勁成長，去年（2025年）大賺近6個股本，本益比偏低，股價今（11日）跳空開高，早盤交易約1小時候，股價直攻漲停，高掛委買單逾600張，公司昨（10日）法說也對AI伺服器今年展望佳，營收有望拚倍增。

63萬人還沒領！普發1萬4／30到期 本月底出生嬰兒也適用

普發1萬將在4月30日發放到期，統計至今（11）日上午9點，共有2293萬2295人完成領取手續，估計還有約63萬人沒有領錢，財政部指出，3月底前出生的新生兒也在這波普發1萬元的適用名單中，呼籲家長們多多注意。