中信金控持續推動全臺規模最大跨校聯合課程　「八校聯盟」今年擬培育近300名跨科系金融科技人才

▲中信金控持續推動全臺規模最大跨校聯合課程，攜手國立政治大學等八校培育近300名跨科系金融科技人才，國立政治大學金融科技研究中心主任王儷玲教授（中）、逢甲大學陳彥志教授（左）及中信金控資訊管理部協理魏菀君（右），共同出席課程開學活動。

圖、文／中信金控提供

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）持續推動金融科技人才培育計畫，2022年首度與國立政治大學金融科技研究中心主導的「五校聯盟」合作後，連續五年開設跨校選修金融科技趨勢課程，推動制度化且長期運作的培訓架構。今（2026）年規模再擴大，串聯國立政治大學、國立臺北科技大學、國立臺北大學、東吳大學、天主教輔仁大學、淡江大學、逢甲大學以及中信金融管理學院等八所大學院校，預計將吸引近300名來自不同科系學生踴躍參與。

中國信託商業銀行數位科技處處長王俊權表示，科技日新月異帶動產業數位轉型，金融業需要更多生力軍，目前的大學生多為從小接觸網際網路和行動裝置的數位原生世代，思維靈活、熟悉多元科技工具，有助於在人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、資料應用、虛擬資產等創新領域扮演要角，中國信託金控將繼續提供參與此計畫表現優異的學生企業實習機會，增加學生職涯發展競爭力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統籌規劃課程的國立政治大學金融科技研究中心主任王儷玲指出，本課程開辦至今，五年內已累計近千名同學選修，堪稱全臺金融科技領域規模最大的跨校共創學程。課程設計上，由中信金控提供金融實務相關內容，並集結聯盟學校的無形資源，由各領域教授與專家分享最新的人工智慧量化交易應用、虛擬資產代幣化創新、區塊鏈供應鏈金融、保險科技創新趨勢與應用，幫助學生掌握即時市場脈動。

▲中信金控今（2026）年串聯八所大學院校培育金融科技跨域人才，提供金融科技趨勢課程、企業實習機會，增加學生職涯發展競爭力。

課程設計仍以創新提案競賽取代傳統期末報告，今年競賽主題除延續生成式AI核心議題，新增「斜槓族的創新金融模式」及「異業數據與外部場景的創新金融應用」創新主題。前者關注跨國接案、短影音創作、市集擺攤等新興工作型態，從多元收入結構重新思考金融需求；後者則引導學生從交通、零售、生活服務等場景中萃取資料價值，提案題目源自產業需求脈動，可使讓學生貼近趨勢發揮創意，亦幫助企業近距離觀察年輕族群對金融科技創新的洞察。中信金控將指派企業導師加入學生團隊，以企業專案管理流程為架構，自商業可行性、技術落地性與風險控管等面向完成提案，並邀請各子公司主管與各校教授擔任評審，表現優異者可獲得進入中信金控實習的機會，參與相關科技創新專案，累積實戰經驗。