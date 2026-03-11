佳世達高階人事新布局　前Google Cloud台灣區總經理柯淑芬接總座

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

佳世達科技（2352）今日舉行法說會，並啟動高階人事新布局，由前Google Cloud台灣區總經理柯淑芬正式接掌佳世達總經理。回顧2025年，佳世達在高附加價值事業展現強勁成長，醫療事業營收首度突破300億元，智能解決方案亦創歷史新高。展望2026年，佳世達強化AI賦能與全球布局，加速落實高附加價值事業獲利過半的轉型目標。

佳世達董事長陳其宏今日在媒體餐敘上指出，去年可說是公司近12年來的營運低谷，但今年將啟動一連串轉型與人事布局，希望帶領公司重返成長軌道，並朝AI與醫療等新動能發展。

陳其宏表示，雖然去年整體獲利不理想，但公司在股利政策上仍會延續過往穩定的配發原則，充分考量股東權益與期待，展現公司回饋股東的誠意。

為加速轉型，佳世達也延攬前Google Cloud台灣區總經理柯淑芬出任總經理。陳其宏指出，柯淑芬在科技產業深耕逾30年，曾於多家國際科技企業擔任核心管理職務，專長涵蓋AI、雲端軟體及資安領域，並熟悉軟硬體整合與全球市場拓展，同時具備雙博士學位，是產業界少見兼具技術與策略視野的高階經理人。

陳其宏認為，若要讓佳世達邁向下一階段成長，企業必須有所改變，而AI、資安與資訊管理將是未來關鍵，因此希望透過柯淑芬加入，為公司帶來不同的思維與管理模式，推動組織改革。

談及今年營運展望，陳其宏表示，公司目標是讓2026年營收與獲利優於去年，並強調「一定要達成」。他指出，今年成長動能主要來自醫療、AIoT（智慧解決方案）以及網通等業務。

回顧2025年，儘管面臨關稅議題、地緣政治及匯率波動等挑戰，佳世達高附加價值事業營收1,031億元，年增11%，其中醫療事業營收首度突破300億元規模，智能解決方案營收以360億元創歷史新高，雙雙成長15%。資訊事業營收1,079億元，年減2%，毛利率雖小幅上升，但營業淨利率及營業淨利金額較前一年度下降。

展望未來布局，佳世達將持續加碼醫療與AI領域。醫療方面，南京明基醫院二期工程已陸續展開服務，並規劃建置高階腫瘤中心；AI方面，則將投入AI伺服器與散熱技術，同時推進1.6T交換器專案，持續強化AI雲端基礎設施布局。