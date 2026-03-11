台股震盪吸引低接買盤進場　16檔ETF成交量逆勢揚升

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美伊戰事與國際能源價格飆漲衝擊，3月4日、9日台股出現大幅重挫，玉山投信指出，看好台股搭上AI長線成長的列車，即使遇到股市重挫，反而讓台股ETF出現明顯低接買盤，根據統計，近一周日成交均量高於今年來日成交均量超過50%之台股ETF共有16檔，主要以非主動型ETF為主，如保德信市值動能50 ETF（009803）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台灣精選高息（00919）等，而主動型ETF則以主動統一台股增長(00981A)、主動野村台灣50(00985A)兩檔入榜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，不少投資人為了增加手中資金彈性，將台股ETF配息納入投資考量，特別是過往歷史填息快、填息表現佳之台股ETF，更容易成為市場回檔時資金加碼重點。以009803為例，過去2次配息後皆在4至5個交易日內迅速填息，且每次配息金額皆較前次成長，也吸引資金提前進場參與3月17日除息行情。



楊立楷表示，台灣均衡的出口成長與AI價值鏈重估，是支撐台股長期前景的重要基礎，也是市場買盤勇於在低檔進場撿便宜的重點依據。即使遇到春節期間，台灣1至2月出口年增率仍達44.5%，反映出主權AI需求爆發，顯示隨著全球供應鏈移轉分工，台灣出口成長正趨向多元均衡，有利於後續維持高成長態勢。



楊立楷進一步說明，隨著企業資本支出由應用端重新集中至算力端，台灣處於AI硬體需求最明確的受惠位置，於全球AI價值鏈中的地位不減反增，特別是硬體端算力稀缺，並不僅限於GPU本身，而是擴展到支撐算力的整個零組件生態系，從HBM的產能限制帶動的先進封裝需求；此外，高功耗引發的液冷系統與高效能電源管理IC需求缺口，以及連接多顆GPU所需的交換器與光收發模組規格升級，均為台廠強項，並預料將持續帶動相關供應鏈及整體業績成長。



在台股長線看升前提下，楊立楷建議，不妨挑選能同時網羅市值標竿與市值成長兩大族群龍頭的市值型台股ETF，並搭配歷年12月換股強化動能因子之特性，選出具熱門題材之產業隱形冠軍，有機會掌握長期台股向上契機。

