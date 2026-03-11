央行買盤、地緣政治風險　支撐金價長期持穩5000美元

▲央行買盤支撐金價維持5千美元高檔。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

近年來國際金價漲勢凌厲，近一年漲幅高達82%，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼，晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險以及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變，每盎司金價將在5000美元上下500美元，也就是4500～5500美元區間波動；至於貴金屬股票，金礦企業因成本控制和利潤率的提升，投資前景持續看好，同樣地，市場對於大宗商品強勁需求，以及天然資源類股相對低估的投資價值，為天然資源基金表現帶來支持。

晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley表示，過往金價走勢受到聯準會利率政策與通膨預期所牽動，但近兩年支持國際金價大幅上漲的因素很多，包括全球經濟不確定性升高、地緣政治緊張因素持續、各國央行增加黃金儲備、投資黃金的需求上升，美國利率政策及通膨預期的影響程度已降低。

面對國際金價突破每盎司5,100美元關卡，投資人難免質疑未來是否還有上漲空間，即使近日中東緊張局勢升溫衝擊股市，但目前來看，支撐金價的關鍵因素依然存在：中長期美元走弱、地緣政治緊張局勢持續、市場預期聯準會將降息、對財政赤字的擔憂日益加劇，以及各國央行持續購金，綜合這些因素來看，金價可能維持在目前水準附近或小幅上漲，而非大幅下跌。

對於金礦類股而言，投資前景維持正面George Cheveley指出，受惠於金價的強勁成長，2025年金礦類股的獲利大幅增加，隨著成本受控，金礦企業的整體總營運成本（All-In Sustaining Cost, AISC）增幅明顯減緩，加上金價大漲，利潤率大幅提升，預估2025年整體金礦股維持利潤率每盎司1759美元，今（2026）年更可望增加至2601美元，相較2025年增幅高達47.9%，較2024年更是翻倍成長，增幅來到197%。對於長期投資人而言，金礦類股不僅與金價的關聯度高，企業獲利更具備極佳的成長潛力，有助於提升資產組合的多元化效果。