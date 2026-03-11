顏益財：戰爭讓紅海、波斯灣雙線告急　美線長約價有望提高逾15%

▲顏益財認為現在貨櫃船運市場是雙線告急狀況。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)創辦人顏益財今(11)日指出，船公司大賺都是靠戰爭財等意外狀況，伊朗戰爭讓紅海與波斯灣航線雙線告急，造成「紅海危機2.0」，印度、歐洲等港口壅塞問題開始惡化，德國鐵路又在大修，市場運價看升，戰爭只要超過一個月，會消化5-10%運力，超過3個月估能船公司賺一個資本額，美國線長約運價有機會調高一成五到兩成。

而不論市場如何發展，台驊手上現金88.55億元，未分配盈額38.7億，去年EPS7.74元、股利5元，殖利率7.4%，淨值71.9元，具備良好財務彈性。

顏益財分析，荷莫茲海峽封鎖的影響沒有想像中那麼大，影響最大的主要是石油，且船公司已經繞道而行，不過這是偏向「事件型」的問題，不是「結構型」的問題，真正嚴重的影響是因為胡塞組織加強攻勢，本來馬士基與達飛已有幾艘復航紅海，現在是陷入「雙線告急」現象。

顏益財指出，貨櫃船運市場原本未來兩年是有船噸過剩問題，是供大於求，需求分化狀況，現在爆發伊朗戰爭，目前印度西岸、鹿特丹與漢堡等已經出現壅塞狀況，本月初在美國長堤召開的越太平洋線海運研討會(TPM26)，船貨雙方藉這場會議協商美國線5月新長約，大直客要求低去年的長約價，但因伊朗戰爭爆發船公司不接受。