很多人沒發現，00929早就不一樣了！配息近7%、績效衝高股息前三

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）最新每單位配息回升至0.11元，年化配息率近7%。投資達人股添樂分析，在目前台股整體殖利率不到3%的環境下，00929配息水準仍屬相對高檔。更重要的是，00929去年調整選股機制後，AI相關產業比重明顯提高，使整體投資組合更具成長動能，也帶動績效表現。今年以來含息報酬率已超過8%，在眾多高股息ETF中排名前三，表現相當亮眼。

近年台股漲勢凌厲，不少市值型ETF年度漲幅動輒超過三成，也使部分投資人的心態出現轉變，過去一年，高股息ETF遭遇明顯贖回潮。投資達人股添樂觀察，不少人如今追求的不只是穩定股息，而是更高的報酬，期待「一個月就賺7%」，而不是「一年配7%」，最好一年能達到七成報酬。在這樣的市場氛圍下，即使00929配息回升至近年高點，市場討論度仍顯得有限。

不過，股添樂指出，若只看市場聲量，反而可能忽略00929過去一年最關鍵的變化。事實上，這檔ETF去年完成指數「大改款」，早已不是投資人印象中的老樣子。首先，成分股由40檔擴增至50檔，讓投資組合分散度提高、績效表現更為平穩，也順利納入護國神山台積電。其次，選股範圍同步擴大，涵蓋醫療、數位與環保等產業，使投資組合得以納入如土方概念股可寧衛（8422）等具題材性的公司。

此外，指數調整頻率也由每年一次提高至每年兩次，股添樂指出，這項調整可說是00929最重要的「轉骨」變化，對整體投資策略是明顯加分。由於科技產業變化速度極快，若一年才調整一次成分股，往往難以及時反映產業趨勢；改為一年兩次後，投資組合能更快跟上市場輪動節奏，也更符合科技產業快速變化的特性。

他認為，升級後的00929，確實已逐漸展現不同面貌，例如今年以來，含息報酬率已超過8%，在20多檔高股息ETF中排名前三，表現相當亮眼。雖然目前00929的市場討論度已不如過去熱絡，但在投資市場中，熱度高未必代表後續漲勢最強，反而有些相對低調的標的，往往更有機會成為黑馬。

股添樂指出，從目前投資組合來看，00929成分股的「AI含量」相較多數高股息ETF仍屬偏高。若未來一線AI權值股估值逐步來到相對高檔，市場資金可能開始轉向其他具AI題材的標的，屆時00929投資組合中的相關成分股，也有機會受到資金關注。因此，在AI產業前景暢旺之下，00929今年仍有機會交出讓市場意想不到的表現。



