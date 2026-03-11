全球關注荷莫茲海峽運輸受阻　台驊顏益財：恐引發紅海危機2.0

▲台驊總經理顏益財。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

台驊控股（2636）今日舉行法說會，針對近日局勢，總經理顏益財也表示，若以伊戰事持續擴大並導致荷莫茲海峽運輸受阻，加上紅海航線安全情勢惡化，恐使全球貨櫃航運面臨新一波衝擊，最壞情況可能影響全球約5%至10%的運力，甚至引發類似「紅海危機2.0」的連鎖效應。

顏益財指出，單就荷莫茲海峽可能封鎖的情境來看，實際影響未必如外界想像嚴重，因為主要衝擊仍集中在石油運輸，貨櫃船多半可以透過繞道方式調整航線，因此這類衝擊比較屬於突發性的「事件型影響」，而非長期的結構性問題。

不過他認為，目前真正需要關注的是紅海局勢升溫。隨著胡塞組織攻勢加劇，原本部分航商已計畫恢復行經紅海並通過 Suez Canal（蘇伊士運河），但近期安全風險升高，使得航線再度受阻，形成中東與紅海航道同時承壓的「雙線緊張」。

他說，在這種情況下，部分船舶無法經紅海進入地中海，只能轉往印度西岸港口靠泊，導致當地港口壅塞；另有船隻被迫繞行南非 Cape of Good Hope，航程時間增加約10至15天。歐洲主要轉運港口如 Port of Amsterdam 與 Port of Hamburg 目前也已出現壅塞跡象。

顏益財指出，若衝突時間拉長，航運市場可能從航線繞道、港口壅塞與跳港等問題，逐步擴散至內陸物流體系，甚至出現貨櫃周轉失衡的情況，不排除中國等地出現缺櫃問題，進一步擾動全球供應鏈。他也認為若戰事持續約一個月，近洋航線運價將有機會走升，美國東岸航線也可能受惠於航程延長與運力緊縮。另一方面，貨主近期可能需承擔更多成本，例如各類緊急附加費與戰爭風險附加費。

顏益財坦言，今年初貨櫃航運市場原本處於供給略大於需求的格局，但地緣政治衝突可能為運價帶來上漲動能。不過若戰事拖得過久，也可能推升通膨壓力，進而抑制終端需求。

至於年度長約價格方面，他表示，目前在 Trans-Pacific Maritime Conference（TPM，泛太平洋海運大會）討論中，針對美國航線的長約運價尚未定案，航商目前也沒有明顯讓價空間，預估4月中旬拍板的合約價格，可能較去年上調約15%至20%。

台驊2025年度合併營收為新台幣207.94億元，受國際運價回落影響，較2024年減少18.28%。儘管營收規模回落，集團透過客戶組合優化與成本結構調整，維持良好獲利品質。全年營業毛利達33.31億元，毛利率維持約16%，顯示營運結構調整逐步發揮效益。歸屬母公司業主淨利為10.60億元，每股盈餘7.74元。董事會同步決議擬配發每股現金股利5元，在運價回落環境下仍維持穩定獲利與現金回饋水準，展現集團穩健經營成果與資本紀律。

回顧2025年各事業群表現，營運結構呈現分化但整體基礎穩健。海運業務全年營收126.45億元，仍為集團最大營收來源。隨市場運價調整，營收規模有所回落，但透過數位化管理系統導入與營運效率提升，獲利品質未隨價格波動等比例下滑。空運業務則受惠於AI伺服器、半導體設備及高價值專案貨品需求成長，全年營收57.84億元，為整體營運提供重要支撐。多元事業組合有效分散單一市場波動風險，展現集團策略布局之韌性。

目前集團物流服務涵蓋海運、空運、內貿物流運輸、倉儲管理、跨境鐵路物流及供應鏈金融等多元服務，並提供完整的供應鏈物流解決方案，以滿足客戶在全球供應鏈重組與區域化布局趨勢下日益多元化的物流需求。

2025年亦為集團全球布局深化的重要一年。年內完成韓國 SKYMASTER EXPRESS INC. 全資收購，取得東北亞空運關鍵節點，並與日本子公司形成區域協同架構，強化日韓雙核心布局，提升集團在東北亞高科技與製造業供應鏈中的整合能力。

在東南亞市場方面，集團持續深化既有據點營運效能，並新設印尼子公司，補強區域關鍵市場布局。結合新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓與柬埔寨等據點，亞洲區域網絡架構更趨完整，有助支援客戶因應全球製造基地分散及供應鏈區域化調整所帶來的物流需求變化。

財務體質方面，截至2025年底，集團合併總資產達225.21億元，現金及約當現金達88.55億元，占總資產比重約39%，流動性充裕。股東權益占總資產比率約45%，負債比率約55%。其中集團帳上現金水位高於有息負債規模，整體維持淨現金結構，相關負債主要係配合集團資本運作與策略投資所形成，包括併購投資、股權配置優化及股利政策安排等，並非營運性資金壓力所致。在本業穩定營運帶動下，全年營業活動淨現金流入達20.06億元，顯示核心營運持續創造現金流量，足以支撐財務結構與未來投資需求。整體而言，集團償債能力充足，資本結構穩健，具備良好財務彈性，為後續策略性投資與全球併購布局奠定基礎。

展望2026年，全球物流市場仍將面臨運力供給調整、區域需求變化及地緣政治等多重因素影響。台驊控股將持續推動資本與業務整合並進之策略，審慎評估具互補性的全球併購與策略投資機會，進一步提升全球據點密度與多式聯運整合深度。

在業務發展方面，集團將持續聚焦AI伺服器、半導體設備及高科技產業供應鏈需求，深化高附加價值物流解決方案，同時強化東南亞與印度等新興製造市場布局，並加速數位化系統升級與風險管理優化，以支撐營運規模擴張與效率提升。

台驊控股表示，全球供應鏈正由效率導向逐步轉向韌性與彈性並重，高科技產業物流需求長期仍具成長動能。公司將持續透過全球據點布局、策略併購及數位化升級，強化跨區物流整合能力，掌握供應鏈重組與亞洲產業鏈發展趨勢，持續提升整體營運效率與長期競爭優勢。

