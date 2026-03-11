外資回補台股371億元終止連8賣　狂掃群創31萬張

▲群創超額配息1元，外資大買31萬張。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美伊衝突情勢未明朗，美股四大指數漲跌互見，台積電（2330）帶頭攻堅，今（11）日台股站回3萬4千點大關，外資終止連八賣，單日回補371.8億元，群創（3481）、友達（2409）面板雙虎分居外資買超前兩名個股，敲進31.2萬張、11.3萬張。
台積電公布2月營收3176.5億，月減20.8%，惟股價跳空開高，股價上漲90元或漲幅4.86%，以1940元作收，今日台股一路攻高，終場大漲1342點或漲幅4%，以34114.19點作收。
根據證交所統計資料顯示，外資由賣轉買，買超371.8億元，投信買超38.24億元，自營商買超107.73億元，其中自行買賣部分買超42億元，避險方面買超65.68億元，三大法人今日合計買超517.8億元。
群創挾著超額配息1元，以及傳出搶下輝達（NVIDIA）、Google的光通訊關鍵元件Shuffle Box代工大單等題材，成為外資買超第一名個股，友達則居外資買超第二名個股。
買超第三～五名個股、張數分別，元晶（6443）2萬6359張、至上（8112）2萬6125張、聯電（2303）2萬106張；買超第六～十名個股、張數，分別宏碁（2353）2萬張、鴻海（2317）1萬8336張、陽明（2609）1萬2142張、神達（3706）1萬1926張、彩晶（6116）1萬1662張。
國際油價上沖下洗，中石化（1314）、南亞（1303）、台塑化（6505）三檔塑化相關個股，為今日外資調節第一、二、四名個股，賣超張數2萬3391張、2萬220張、1萬449張，南亞科（2408）、華航（2610）分別外資賣超第三、五名個股，調節張數分別1萬5276張、1萬337張。
賣超第六～十名個股、張數，分別為華邦電（2344）9071張、台企銀（2834）9042張、中信金（2891）7150張、玉山金（2884）6132張、亞泥（1102）5777張。
讀者迴響