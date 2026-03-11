外資回補台股371億元終止連8賣　狂掃群創31萬張

1股也能領！大魯閣紀念品送「5000元大禮包」 22萬股民嗨翻

大魯閣 （1432）今（11）日宣布今年股東會紀念品發放方案，透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4200元，只要持有1股就能領。不過要在3月26日前持股，才符合領取資格。

台股史上第2大！飆漲1342點收復3萬4 台積電漲90元收1940

台股今（11日）開高走高，加權指數終場大漲1342.32點，為史上第2大漲停，指數以34114.19點作收，漲幅4.1％，成交量6706.68億元。

00922年化配息率衝13%！今起暫停初級市場申購 「小心買貴了」

受國際政經局勢變動影響，全球市場情緒近期劇烈波動，台股暴漲暴跌，市場對於市值型ETF逢回承接意願強烈，其中預計下周除息國泰台灣領袖50（00922）換算年化配息率飆13%，吸引市場買氣搶進，惟國泰投信公告，00922自今（11日起）至除息前暫停受理本基金初級市場申購申請，料有機會出現溢價幅度較高情形，呼籲投資人審視投資風險。

50萬股民注意！台泥送「美拉德風」環保摺疊提袋 3／19前要上車

擁有超過 50 萬名股東的台泥 （1101）2026 年股東會紀念品正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。摩卡色與橘棕色二擇一更扣合今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系。

台股盤中飆漲1446點史上第3大 11檔千金股觸漲停

美以伊開戰利空鈍化，台股今（11）日上演大復活，加權指數盤中飆漲1446.79點刷史上盤中第3大漲點，11檔高價千金股盤中觸及漲停，多頭士氣大振。

三星大罷工！台廠記憶體滿血復活7檔亮燈 南亞科、旺宏攻漲停

三星（Samsung）勞資談判破裂，恐爆發歷來規模最大罷工行動，這也讓記憶體供應更為吃緊，進而推動價格走揚，南亞科（2408）連續第二天強彈，上攻254元漲停價位，旺宏受到激勵，直奔99.7元漲停價位，模組相關品安（8088）、廣穎（4973）、青雲（5386），記憶體IC設計晶豪科（3006），以及工控記憶體模組廠宜鼎（5289）都高掛漲停板。

顏益財：戰爭讓紅海、波斯灣雙線告急 美線長約價有望提高逾15%

台驊控股(2636)創辦人顏益財今(11)日指出，船公司大賺都是靠戰爭財等意外狀況，伊朗戰爭讓紅海與波斯灣航線雙線告急，造成「紅海危機2.0」，印度、歐洲等港口壅塞問題開始惡化，德國鐵路又在大修，市場運價看升，戰爭只要超過一個月，會消化5-10%運力，超過3個月估能船公司賺一個資本額，美國線長約運價有機會調高一成五到兩成。

輝達GTC下周登場！聯亞領軍刷新高 3檔光通訊高掛漲停

輝達年度科技盛會GTC大會將於3月16日登場，市場預期將發表專為AI推論優化的LPU（推論處理單元）與新一代CPO（共封裝光學模組），這也為光通訊反彈添柴火，「千金股」聯亞（3081）領軍勁揚逾8%多，刷1610元歷史新高，波若威（3163）、光環（3234）、訊芯-KY（6451）三檔高掛漲停，眾達-KY（4977）、全新（2455）、華星光（4979）、光聖（6442）、聯鈞（3450）、上詮（3363）等個股漲幅逾半根停板。

台股盤中漲1178點史上第4大 4檔主動式ETF漲幅逾4%

美以伊開戰利空鈍化，台股今（11）日盤中飆漲1178點，改寫史上盤中第4大漲點，包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）等主動式台股ETF漲幅皆在4%以上，主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A）漲逾半根，行情看俏。

全球關注荷莫茲海峽運輸受阻 台驊顏益財：恐引發紅海危機2.0

台驊控股（2636）今日舉行法說會，針對近日局勢，總經理顏益財也表示，若以伊戰事持續擴大並導致荷莫茲海峽運輸受阻，加上紅海航線安全情勢惡化，恐使全球貨櫃航運面臨新一波衝擊，最壞情況可能影響全球約5%至10%的運力，甚至引發類似「紅海危機2.0」的連鎖效應。