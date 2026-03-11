5檔飆股「抓去關」新名單　矽光子、記憶體、低軌衛星題材全中招

▲昇達科。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

櫃買中心今（11）日公告5檔飆股列入處置新名單，相關個股近期飆漲題材橫跨矽光子、記憶體、低軌衛星，都是近1個月內「刑滿出關」的標的，因出關後震盪更兇，為避免「愈關愈大尾」，全數要求自明（12）日起至3月25日改採人工撮合，每20分鐘分盤交易一次。

5檔遭主管機關加重刑期飆股名單如下：

聯亞（3081）：矽光子、光通訊題材，今日以上漲70元或4.71%，每股1555元作收，今日盤中最高1610元刷新天價；

昇達科（3491）：低軌衛星題材，今日以漲停價1265元作收，最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達27.06%，且最近6個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達265元；

英特磊（4971，IET-KY）：矽光子、光通訊題材，今日以上漲28元或6.17%，每股481.5元作收，因當日本益比為291.82、股價淨值比為9.55且為其所屬產業類別股價淨值比之2.5倍、當日週轉率達16.92%，遭進一步處置；

青雲（5386）：記憶體概念股，今日以319元作收，盤中衝上漲停價345.5元，為連續5個交易日拉出漲停，同時也是史上新高；

萊德光電-KY（7717）：矽光子、光通訊題材，今日以漲停價605元作收，最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達25.21%、最近6個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達113元，遭進一步列入處置。