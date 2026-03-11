首家金控盈餘分配開獎！　國票金擬配0.5元現金、0.089元股票

▲國票金擬配發0.589元股利。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有21.3萬名股東國票金（2889）召開董事會通過去年財報、盈餘分配分派案，去年稅後淨利22.96億元，每股稅後盈餘0.63元，每股配發0.5元現金股息、0.089元股票股利，合計配發股利0.589元，盈餘配發率達93%，不考慮股票股利，以0.5元現金股息、今（11）日16.25元收盤價計算，股息殖利率約3%。

國票金公布今年2月自結稅後淨利為2.06億元，年增率22.6%，月減率57.6%，累計1至2月稅後淨利6.9億元，年成長率113.7%，EPS 0.19元，2月底每股淨值為12.97元。

國票受惠於美國聯準會在去年降息3碼影響，外幣RP成本下跌，外幣債券養券為正貢獻，年初並實現部份債券資本利得，今年前二月獲利分別較去年同期增加79.5%；另外，子公司國票證券則受惠於股市上漲，證券市場日均量較去年同期高，股權投資及自營業務獲利也較去年增加，今年前2月獲利也較去年同期增加274.9%；國票創投則因持股評價利益較去年同期減少加上轉投資大陸國旺租賃虧損，今年前二月獲利較去年同期減少47.3%。

國票金今年股東會進行董事改選，將選出15席董事， 3月27日提名作業開始，4月7日為截止日，5月22日委託書最後送達日，5月29日召開股東常會，市場傳出泛公股掌握22%股權，雖未過半，若能結合其他勢力，有機會搶下最多董事席次。

