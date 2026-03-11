聯邦快遞貨物處理效率逾倍數提升　桃園轉運中心新設施發揮效能

▲「聯邦快遞桃園國際機場轉運中心」擴建落成啟用典禮，右起聯邦快遞台灣蘇智民總經理、關務署彭英偉署長、民航局何淑萍局長、美國在台協會梁凱雯副處長、蕭美琴副總統、聯邦快遞亞太區蘇查理總裁、桃園市張善政市長、航政司韓振華司長、聯邦快遞北太平洋區Jeremy Goldstrich副總裁、遠雄港葉鈞耀董事長。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞(FedEx)，位於桃園國際機場全新擴建的轉運中心今(11)日正式啟用。該設施是聯邦快遞在台深耕35年來最大規模的一筆單項投資，不僅大幅擴增設施面積與分揀能力，更旨在滿足台灣高科技、半導體、電子商務等其他關鍵產業日益增長的物流需求，持續推動台灣經濟成長。

新設施的面積較原址擴增一倍，達約19,000平方公尺，並配備先進的自動化分揀系統，每小時可處理高達9000件包裹；與以往設施相比，進口貨件處理效率大幅提升2.5倍，出口貨件處理效率亦提升1.2倍。新設施全方位強化快遞包裹、大型貨物及特殊貨物(含危險品與冷鏈產品)的處理能力，使營運安全性與供應鏈韌性顯著提升，也讓跨境寄運企業受益於更快速、更可靠的物流服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新轉運中心採用全電動化的地面支援設備車隊。電動拖車的導入象徵著從傳統柴油車輛向電動化的重要轉型，估計每輛車每日可減少21至26公斤的二氧化碳排放。在完善的空側充電設施支援下，此舉不僅大幅降低噪音，也提升整體機械效率。

聯邦快遞亞太區總裁蘇查理表示：「隨著亞太地區各經濟體透過貿易與投資日益緊密連結，企業需要能夠跟上貿易版圖快速變動的物流網絡，此次擴建台灣轉運中心，再次展現聯邦快遞持續投資物流基礎設施的承諾，為客戶提供更快速、可靠且具彈性的物流服務，協助企業強化供應鏈韌性，並拓展更多市場機會。」

作為全球半導體製造重鎮，台灣的產業產值於2025年已達新台幣6.84兆元，預計至2030年將佔全球總產能約80%，充分顯示其在全球高科技供應鏈中的重要地位。

運送半導體與精密儀器等高價值、時間敏感性產品，需在每個運輸階段維持極高的可靠性、即時可視化及嚴格的安全控管。聯邦快遞在跨境運輸中導入FedEx SurroundR3監控與干預系統及SenseAware ID4感測技術，以滿足這些需求。此外，透過 FedExR Sustainability Insights(FSI)5數位工具，客戶可對符合條件的貨件進行碳排放評估與管理，並檢視寄運紀錄，同時生成透明報告供利害關係人參考。

除支持科技大廠外，聯邦快遞亦持續協助台灣中小企業拓展全球市場。擴建後的轉運中心強化了聯邦快遞的區域網絡，促進更靈活高效的跨境貨物流通，有效降低貿易門檻，加速台灣中小企業搶攻國際商機。