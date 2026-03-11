科隆五金展我手工具扣件強棒出擊　經濟部設「旗艦台灣館」

▲2026年科隆五金展旗艦台灣館貴賓於打卡牆前合影。（圖／貿協提供）

全球規模最大的五金專業展-德國科隆五金展(Eisenwarenmesse)於今年3月3日在科隆展覽中心登場，吸引來自全球超過50國，近2500家參展商參與展出。本屆展覽台灣共有263家企業參展，為第二大參展國。經濟部委託外貿協會首度以「Team Taiwan」國家隊形式設置「旗艦台灣館」(Taiwan Flagship Showcase)。

未來兩年將於歐、美、日等10項指標性國際大展巡迴展出，全新打造台灣國家館形象。旗艦台灣館在科隆五金展首發，完整呈現產業供應鏈、生態系及國內外創新獲獎產品，展期間共計吸引逾2000家次買主目光，成為本屆展會焦點。

透過旗艦台灣館全新的國家品牌形象，充分展現手工具及扣件產業Team Taiwan的精神，也凝聚所有台灣參展商向心力，向全球買主展示台灣優質製造實力，本次活動預期商機為1億2,140萬美元。

開幕典禮由執行單位外貿協會產業拓展處施玉霞處長、駐德國台北代表處谷瑞生大使、展覽主辦單位科隆國際展覽公司國際資深副總裁(Senior Vice President International )Mr. Denis Steker、手工具工業同業公會黃信德、賴亮孜榮譽理事長及謝志堅召集人等6位代表、德國扣件批發商協會(FDS)主席Dr. Volker Lederer 及多位媒體、產業領袖及國際買主出席，為旗艦臺灣館揭開序幕。

施玉霞處長表示，旗艦台灣館以「Team Taiwan」為核心精神，展現台灣企業的、Reliability、Resilience、Customization、Synergy及Agility五大優勢，整合各組團公協會資源，透過產業情境展示區(Industry Scenario Zone)、數位專區(Digital Zone)及整合行銷活動，提升台灣產業整體形象與國際能見度。

谷瑞生大使指出，根據IMD 2025年世界競爭力排名，台灣名列全球第六，展現堅實的經濟實力。近年來台灣投資布局更加多元化，展現高度韌性與民主價值，這正是Team Taiwan的實力。

科隆國際展覽公司國際資深副總Mr. Denis Steker提及，我國為科隆五金展長期重要夥伴。本屆263家台灣企業參展，涵蓋手工具、扣件、DIY、水五金等產業，展出面積超過5000平方公尺。透過旗艦台灣館整合呈現，讓國際買主更有效率接觸台灣完整供應鏈。

展期間旗艦台灣館亦辦理多元整合行銷活動，包括國際買主導覽團、產品發表會（Pitch）、產業趨勢分享會、「Taiwan Cinema」以及Taiwan Night，吸引近800家次台灣參展商及國際買主參與。展覽最後一日由外貿協會杜塞道夫台貿中心邀請歐洲DIY零售商協會(EDRA)的行銷總監Mr. Oliver Ginestier分享全球DIY市場及各大通路商的發展趨勢。

透過旗艦台灣館，不僅展現台灣製造業實力，也透過「Taiwan Cinema」播放系列影片呈現台灣的軟實力及文化創意，播放內容包含舞鈴劇場Small Spark Big Dreams、齊柏林看見台灣、觀光署Bravo Taiwan Food。此外，旗艦台灣館也營造具台灣特色的台灣杉與岩之香兩款香氛體驗。

為強化旗艦台灣館露出與導流效果，本次於展館主要入口、人流動線及交通節點設置近50處廣告點位。另邀請德國當地工匠聚會創辦人網紅Sophia Kuhlmann(粉絲人數11萬)，參與產品體驗並進行展後再行銷，以及安排國際媒體專訪台灣企業代表，透過多元管道協助我國企業國際曝光。

外貿協會參展廠商之一冠宏輪表示，這次是其參加科隆五金展20年以來，看到政府相當用心，以國家隊形式協助我國企業開發全球市場商機，深深感受到政府對傳統產業的重視。另一家參展商璇瓏在開展首日上午就接超過60組以上的買主詢問，期待接下來展覽也能延續首日的買氣。

台灣電動工具知名品牌商立勇實業(AGP)特地從其所在的10館，來到4.1館旗艦台灣館表達她們對在展中看到政府大力推廣台灣企業的努力，給予肯定，尤其是螢幕播出齊柏林導演的作品「看見臺灣」時，立勇的吳燕珍副董事長幾乎要落淚，稱讚產業形象區漂亮又大氣，搭配介紹臺灣軟實力的影片，故吳副董事長特地帶著歐洲分公司的團隊來拍照，納入其行銷素材，一起推廣臺灣。

手工具公會謝志堅召集人及賴亮孜榮譽理事長大力讚揚經濟部這次對我國參展商的支持，透過旗艦台灣館以Team Taiwan國家隊的模式在全球指標大展行銷台灣館，有助台灣企業提升國際能見度。

面對全球供應鏈重組及地緣政治帶來的挑戰，經濟部表示將持續以Team Taiwan國家隊模式，透過旗艦台灣館及整合行銷策略，協助我國中小企業深化海外布局、拓展全球商機。