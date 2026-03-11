基隆港睽違7年再現3郵輪同靠盛況　下周又將3輪同日到港

▲精緻遊輪千禧號靠泊西3碼頭(圖右)，大洋郵輪瑞佳塔號及璽寶郵輪璽寶安可號分別靠泊東2、東4碼頭(圖左)。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導



基隆港今(11)日迎接3艘搭載外國旅客到台灣觀光的郵輪，當日進出港外籍旅客總計超過6000人次，這也是自2019年以來，睽違7年後基隆港再次重現3郵輪同時在港的盛況，下周(18日)又將有3郵輪同日到港靠的熱鬧景象。

時值春暖花開之際，全球三大郵輪集團也紛紛將船隊陸續往北部署，位於東北亞、東南亞樞紐位置的基隆港因而成為中途必經樞紐。

靠泊於西3碼頭的精緻遊輪(Celebrity Cruises)千禧號(Celebrity Millennium)，隸屬於皇家加勒比郵輪集團(Royal Caribbean Group)，本趟執行新加坡前往橫濱13晚的移航行程，中途僅選靠5個港口，基隆港即為其一。

靠泊於東2碼頭的大洋郵輪(Oceania Cruises)的瑞佳塔號(Regatta)為挪威郵輪集團（Norwegian Cruise Line Holdings Company）旗下的高端品牌，本次執行上海移航東京15晚的航程，掛靠濟州島後靠泊基隆港，反向先往南再往北前往日本，為較罕見的航程安排。

靠泊於東4碼頭的璽寶郵輪(Seabourn Cruise Line)璽寶安可號(Seabourn Encore)，隸屬於全球第一大嘉年華郵輪集團(Carnival Corporation & plc)，同樣為高端定位之品牌，本次執行新加坡移航東京15晚行程，中途選擇與千禧輪不盡相同的5個掛靠港，基隆港同樣入選。三輪同靠，泊位滿檔，也呼應自2025年起基隆港正式宣告郵輪旅次超越疫前高峰，滿血復活。

基隆港三輪同靠盛況持續發展中，港方期待3月18日(相隔一周)基隆港又將迎來地中海郵輪榮耀號(MSC Bellissima)及華麗號(MSC Magnifica)、麗星郵輪(Star Cruises)探索星號(Star Navigator)等三輪同靠，與今日三輪之組成完全出自不同體系，也凸顯基隆港郵輪產業的多元及繁盛！