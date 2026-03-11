ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

幸運兒消費649元中千萬！接蔣萬安來電以為詐騙：拿來買台積電

▲▼ 蔣萬安出席臺北市童軍會115年童軍節大會活動。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安出席「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動的記者會，致電1,000萬元大獎得主，對方一度以為是詐騙。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市政府為響應中央普發現金政策，推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，帶動民眾消費熱潮。台北市政府11日舉行壓軸總抽獎記者會，在律師見證下，由台北市長蔣萬安親自抽出1,000萬元現金大獎與Tesla Model Y等獎項，並加碼提供台北市民北海道雙人機加酒行程，為活動畫下句點。

登錄消費破70億　會員近20萬人

根據台北市政府說法，活動推出後反應熱烈，上線首月登錄消費金額即突破10億元，三個多月累計金額已超過70億元。登錄會員數達19萬5,000人，發票登錄數約550萬筆，創下台北市大型消費抽獎活動新高。

蔣萬安表示，從活動宣布到首次抽獎期間，台北市各大商圈與合作夥伴協助宣傳，鼓勵民眾到台北消費並登錄發票參與抽獎。活動自去年12月啟動，一路延續至今年3月，累積出亮眼成果。

吸引外縣市消費　平均多花7000元

蔣萬安指出，活動也有效帶動城市經濟。根據估算，參與活動的民眾平均增加約7,000元消費，且消費動能也擴散至外縣市。統計顯示，登錄消費者中超過四成來自外縣市，顯示活動成功吸引外地民眾到台北旅遊與消費。

他表示，希望藉此讓更多外縣市民眾到台北走訪商圈、體驗城市魅力，同時帶動餐飲、觀光及相關產業發展。

得主分享喜悅　吃漢堡抽中機票

市府也公布部分得主故事，抽中美國來回機票的徐小姐表示，中獎發票是今年1月購買漢堡套餐時所開立，原本只是請朋友吃飯，沒想到幸運降臨抽中大獎。

徐小姐說，對於能在2026年初獲得這份驚喜感到非常開心，也感謝台北市政府舉辦活動，為新年帶來好彩頭。

直播致電千萬得主　她打算用來買台積電

值得一提的是，台北市長蔣萬安11日出席「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動記者會，當1,000萬元現金大獎抽出，由在全家消費649元的紀小姐幸運獲獎，蔣萬安致電道賀。怎料得主紀小姐接到蔣萬安的來電時，還一度詢問「這是真的嗎？你該不會是詐騙吧」，十分警惕。

直到後來蔣萬安再三保證「是真的」，紀小姐才真的相信自己中了大獎。至於這筆錢打算如何規劃？紀小姐也向蔣萬安表示，可能會用來購買台積電的股票。

【北捷中山站爆旅客持刀】大量警消衝入站內　現場一度緊張

