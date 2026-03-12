一文看5家金控前2月獲利　國泰金EPS 1.81元暫居首位

▲國泰金前2月EPS 1.81元。（圖／國泰提供）
記者巫彩蓮／台北報導
國泰金（2882）、永豐金（2890）、元大金（2885）、玉山金（2884）、國票金（2889）等五家金控公司二月獲利出爐，儘管二月因農曆年長假，工作天數較少，國際金融市場穩定，上述五家金控前二月累計獲利均較去年同期成長，國泰金累計前二月稅後淨利達266.2億元，年增19%，創歷年同期次高，每股稅後盈餘（EPS）1.81元，暫居首位。
▲2月5家金控獲利。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）
國泰金二月稅後淨利120.2億元，累計前二稅後淨利達266.2億元，年增19%，EPS 1.81元。受惠以往所累CSM穩定攤銷、經常性收益挹注，實際給付低於預期，國壽二月稅後淨利80億元，累計前二月稅後淨利達166.5億元，截至二月底，外匯價格變動準備金累積餘額逾1190億元，台股走強、美債利率下滑，有利於帳上金融資產評價回升，今年以來淨值提升逾1500億元。
國泰世華銀二月稅後淨利40.1億元，累計前二月稅後淨利91.4億元，年成長12%，淨利息收入方面，放款業務維持穩健成長，加上降息帶動外幣資金成本下降，推升淨利息收入呈雙位數成長；國泰產險二月稅後淨利3.1億元，累計前二月稅後淨利6.4億元，為歷史同期次高；國泰證券二月稅後淨利2.3億元，累計前二月稅後淨利10億元，較去年同期成長56%，創下同期新高，主要受惠台股市場交易活絡，前二月共有14個交易日成交量突破1兆元；國泰投信二月稅後淨利2.4 億元，累計前二稅後淨利5.6 億元，年成長5%。
元大金二月稅後淨利33.5億元，累計前二月稅後淨利為97.93億元，為歷年同期新高，年增91.38%，EPS為0.73元。
二月台股呈現價量齊揚，日均成交值為9123億元，挹注證券業經紀手續收入，元大金旗下元大證為券商龍頭，二月稅後淨利21.93億元，前二月稅後淨利為58.68億元；元大銀二月稅後淨利11.12億元，前二月稅後淨利25.37億元；元大人壽二月稅後淨利1.58億元，累計前二月淨利11.13億元。
永豐金二月稅後淨利30.89億元，累計前二月稅後淨利81.92億元，寫下歷年同期新高紀錄，年增53.26%，EPS 0.57元。
永豐金表示，主要子公司永豐銀累計前二月稅後淨利53.79億元，年增26%，主因受惠利息、手續費淨收益的雙位數增長所帶動，分別年增26%與11%，另外提存費用略減，新增逾放減少抵銷一般提存的增加。
其他子公司方面，京城銀行累計前二月稅後淨利11.18億元，除了一月京城銀國際租賃處分利得2.87億元，利息及手續費淨收益皆有顯著成長，永豐金證累計前二月稅後淨利18.12億元，年增74%，亦創歷史新高，主要因經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及資本利得增加，手續費淨收益年增率為64%。
玉山金二月稅後淨利30.2億元，累計前二月稅後淨利70.4億元，創歷年同期獲利最高，年增率22.46%，EPS為0.44元，主要子公司玉山銀行累計前二月稅後淨利61.2億元，較去年同期增加12.92%；玉山證券7.6億元；玉山創投5億元；玉山投信0.6億元。
國票金二月稅後淨利2.06億元，累計前二月稅後淨利6.92億元，較去年同期成長113.58%，EPS 0.19元，2月底每股淨值12.97元，國票金指出，受美國聯準會2025年全年降息3碼影響，外幣RP成本下跌，外幣債券養券為正貢獻，年初並實現部分債券資本利得。
另外，股市上漲且日均量較去年同期高，股權投資、自營業務獲利較去年增加，前二月子公司國票、國票證券整體獲利，分別較去年同期增加79%及274%。
