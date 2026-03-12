嘉里大榮屏東場站7月啟用、擬收購嘉里國際物流　去年EPS1.97元

▲嘉里大榮屏東營業場站預計今年7月啟用。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

嘉里大榮(2608)昨(11)日董事會通過，擬向關係人台灣嘉里投資公司以新台幣26億元收購其全資子公司嘉里國際物流公司100%股權，以強化物流產業鏈布局；另公司在屏東興建的營業場站預計今年7月啟用，提升冷鏈服務品質與經營效益。該公司去年EPS1.97元，擬配發現金股利1.65元，配發率83.76%。

公司說明，隨著全球供應鏈重組與物流整合趨勢持續發展，企業對一站式物流服務的需求日益提升，這是收購案基於企業永續經營與股東價值最大化的策略考量，透過整合集團資源，強化物流產業鏈布局，以提升整體營運效率與市場競爭力。

收購標的為國內非公開發行公司，實收資本額新台幣1.35億元，主要從事海運、空運進出口承攬業務，並提供報關/清關代理等服務，協助客戶完成國際貿易運輸與相關物流作業。本案屬關係人交易，賣方目前持有公司39.25%股權，為公司主要法人股東之一。

全案經審計委員會審議及董事會通過，相關關係人法人董事代表人亦依法迴避。此外公司委任勤業眾信策略與財務顧問股份有限公司針對標的公司之股權價值進行分析；後續並委請安得仕聯合會計師事務所出具價格合理性意見書，以114年12月31日為基準日，採收益法並輔以市場法進行評估。本次收購將以現金方式進行，資金來源包括自有資金及銀行融資，對公司整體財務狀況尚無重大不利影響。

收購案尚需經今年股東常會決議通過後始得完成交割。交易完成後，標的公司將成為公司全資子公司，納入合併財務報表，透過整合其國際海空運承攬與報關專業能力，可強化公司既有以國內物流為主的服務鏈，提供客戶更完整的供應鏈解決方案。同時亦有助於擴大客戶基礎、提升跨境物流服務能力，強化整體營運規模與市場競爭力，並為公司未來營收成長與長期發展注入新的動能。

公司在屏東興建的營業場站，約有3千坪倉儲空間，將聚焦冷鏈倉儲，屆時屏東地區的海產與蔬果，不需要經過陸運運往高雄場站，節省陸運費用，提高經濟效益。

嘉里大榮去年全年營收128.37億元，營業毛利22.95億元，營業利益15.25億元，淨利9.21億元，EPS1.97元。