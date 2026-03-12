ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

貨櫃船運龍頭MSC造8艘超大油輪　傳與該型船龍頭長錦商船結盟

▲業界龍頭地中海航運在美國線已派出兩班加班船。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲貨櫃船運龍頭地中海航運傳出將插旗超大型油輪運輸市場。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

貨櫃船運市場龍頭地中海航運(MSC)傳出與超大型油輪(VLCC)龍頭，韓國長錦商船秘密結盟，且正與中國恆力重工洽談8艘VLCC訂單，插旗VLCC動作明顯。MSC跨足海運多領域的雄心壯志，在去年與李嘉誠長和集團簽下43個國際碼頭收購案時就已顯現，未來是否會成為VLCC龍頭業界都在觀察。

對於這樣的發展，陽明海運前董事長謝志堅表示，他在長榮海運任職期間，於1998年擔任長榮收購的LLOYD TRIESTINO(LT)公司總經理，當時認識MSC創辦人Gianluigi Aponte父子，那時MSC是義大利一家小船公司，而MSC股票未上市，公司決策速度非常快，2022年1月5日發展成全球最大貨櫃船公司，疫情期間發的災難財，全屬Aponte家族。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MSC大舉投資碼頭，他認為是正確的抉擇，因為投資碼頭事業是不會吃虧的事，至於投資VLCC，就非他所了解的領域了。

去年年底開始大肆收購與搶租VLCC的長錦商船，因伊朗戰爭精準的踩中運價飆漲的熱潮，是否該公司未卜先知，提前算到美伊戰爭與荷莫茲海峽將被封鎖？

業界分析，長錦應該是觀察到原油運輸市場長期的極度脆弱性，當地緣政治危機這一「黑天鵝」降臨時，其建立的壟斷效應會被市場槓桿無限放大，而VLCC市場正面臨著一個關鍵且緊張的供需基本面，另一方面，造船市場現在訂造新船要2027年，甚至2028年以後才能交船。

另因西方國家對俄羅斯和伊朗的嚴厲制裁，大量老舊VLCC脫離了主流商業市場，轉入地下交易網路，為俄羅斯與伊朗等運送石油，成為所謂的「影子船隊(Shadow Fleet)」，根據權威船舶追蹤機構TankerTrackers.com數據，約有230艘VLCC目前在從事影子船隊活動或被用作浮式儲油槽，導致主流國際租家能夠調用的正規VLCC僅約880艘。

而需求端依然強盛，新增原油產地如巴西、蓋亞那、美灣和中東，都需要VLCC進行長距離運輸。供給收縮與需求增長將共同支撐VLCC板塊的長期景氣，使其成為未來10年增長的主要受益板塊。

去年年底開始，長錦商船與MSC達成貨櫃船隊出售交易，長錦出售貨櫃船取得的25-30億美元資金，密集買入VLCC現成船或簽署長期租約。

目前，長錦控制約150艘VLCC，佔了全球合規VLCC現貨市場24%的份額，而市場傳出至少在兩起長錦商船近期發起的VLCC收購談判中，船舶經紀人和賣家震驚的發現，最終簽署買賣協定的買方實體，實際上是與MSC直接關聯的公司，因此業界判斷長錦與MSC已經結盟。

關鍵字： 貨櫃船運龍頭MSC造8艘超大油輪長錦商船結盟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

推薦閱讀

記憶體股激戰！飆股青雲連拉漲停今震盪拉回　旺宏強彈逾8％

記憶體股激戰！飆股青雲連拉漲停今震盪拉回　旺宏強彈逾8％

記憶體族群成為這一波台股反攻指標，旺宏（2337）連續兩天上攻，今（12）日漲幅逾8%，回返百元大關，最高來到108元，到9點50分左右，成交量逼近14萬張，居成交量排行榜第四大，反觀南亞科（2408）以小平高盤開出，上攻261.5元，隨即翻黑，飆股青雲（5386）昨連拉第5根漲停顯疲態，漲停未鎖住，今漲多拉回整理，一度下挫逾2%，記憶體進入多空激戰階段。

2026-03-12 09:57
面板股買瘋了！群創1小時爆「百萬張大量」　雙雄霸榜居人氣王

面板股買瘋了！群創1小時爆「百萬張大量」　雙雄霸榜居人氣王

受惠AI算力紅利、FOPLP（扇出型面板級封裝）打入低軌衛星等利多題材，面板雙雄群創（3481）、友達（2409）成盤面搶進標的，群創交易約1小時即破百萬張，帶動友達買盤跟進，惟短線漲多，見獲利了結賣壓出籠，而面板雙雄穩居台股成交第一、第二位。

2026-03-12 10:25
大魯閣 1股換逾5000元太划算！　股價跳空亮燈漲停

大魯閣 1股換逾5000元太划算！　股價跳空亮燈漲停

大魯閣 （1432）持有1股即可換兌換逾5000元股東會紀念品，帶動今（12日）股價以漲停價19元開出，且公司決議配息2元，現金殖利率逾10%，吸引買氣，成交量較平時明顯增加。

2026-03-12 10:02
5家金控前2月獲利一次看　國泰金EPS 1.81元暫居首位

5家金控前2月獲利一次看　國泰金EPS 1.81元暫居首位

國泰金（2882）、永豐金（2890）、元大金（2885）、玉山金（2884）、國票金（2889）等五家金控公司二月獲利出爐，儘管二月因農曆年長假，工作天數較少，國際金融市場穩定，上述五家金控前二月累計獲利均較去年同期成長，國泰金累計前二月稅後淨利達266.2億元，年增19%，創歷年同期次高，每股稅後盈餘（EPS）1.81元，暫居首位。

2026-03-12 00:05
快訊／台積電跌40元至1900　台股下挫逾400點失守34000

快訊／台積電跌40元至1900　台股下挫逾400點失守34000

美股周三（11日）收盤漲跌互見，台股今（12日）以下跌298.04點、33816.15點開出，指數拉回整理，跌勢擴大，下挫逾404.56點，來到33709.63點，失守34000點。

2026-03-12 09:03
很多人沒發現，00929早就不一樣了！配息近7%、績效衝高股息前三

很多人沒發現，00929早就不一樣了！配息近7%、績效衝高股息前三

復華台灣科技優息（00929）最新每單位配息回升至0.11元，年化配息率近7%。投資達人股添樂分析，在目前台股整體殖利率不到3%的環境下，00929配息水準仍屬相對高檔。更重要的是，00929去年調整選股機制後，AI相關產業比重明顯提高，使整體投資組合更具成長動能，也帶動績效表現。

2026-03-12 08:30
貨櫃船運龍頭MSC造8艘超大油輪　傳與該型船龍頭長錦商船結盟

貨櫃船運龍頭MSC造8艘超大油輪　傳與該型船龍頭長錦商船結盟

貨櫃船運市場龍頭地中海航運(MSC)傳出與超大型油輪(VLCC)龍頭，韓國長錦商船秘密結盟，且正與中國恆力重工洽談8艘VLCC訂單，插旗VLCC動作明顯。MSC跨足海運多領域的雄心壯志，在去年與李嘉誠長和集團簽下43個國際碼頭收購案時就已顯現，未來是否會成為VLCC龍頭業界都在觀察。

2026-03-12 07:00
嘉里大榮屏東場站7月啟用、擬收購嘉里國際物流　去年EPS1.97元

嘉里大榮屏東場站7月啟用、擬收購嘉里國際物流　去年EPS1.97元

嘉里大榮(2608)昨(11)日董事會通過，擬向關係人台灣嘉里投資公司以新台幣26億元收購其全資子公司嘉里國際物流公司100%股權，以強化物流產業鏈布局；另公司在屏東興建的營業場站預計今年7月啟用，提升冷鏈服務品質與經營效益。該公司去年EPS1.97元，擬配發現金股利1.65元，配發率83.76%。

2026-03-12 01:00
科隆五金展我手工具扣件強棒出擊　經濟部設「旗艦台灣館」

科隆五金展我手工具扣件強棒出擊　經濟部設「旗艦台灣館」

全球規模最大的五金專業展-德國科隆五金展(Eisenwarenmesse)於今年3月3日在科隆展覽中心登場，吸引來自全球超過50國，近2500家參展商參與展出。本屆展覽台灣共有263家企業參展，為第二大參展國。經濟部委託外貿協會首度以「Team Taiwan」國家隊形式設置「旗艦台灣館」(Taiwan Flagship Showcase)。

2026-03-11 19:28
聯邦快遞貨物處理效率逾倍數提升　桃園轉運中心新設施發揮效能

聯邦快遞貨物處理效率逾倍數提升　桃園轉運中心新設施發揮效能

全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞(FedEx)，位於桃園國際機場全新擴建的轉運中心今(11)日正式啟用。該設施是聯邦快遞在台深耕35年來最大規模的一筆單項投資，不僅大幅擴增設施面積與分揀能力，更旨在滿足台灣高科技、半導體、電子商務等其他關鍵產業日益增長的物流需求，持續推動台灣經濟成長。

2026-03-11 18:44

讀者迴響

熱門新聞

竹科工程師靠「1檔股票」直接退休：1張台積電能換30張聯電

大魯閣 1股換逾5000元太划算！　股價跳空亮燈漲停

幸運兒消費649元中千萬！獎金打算買台積電

竹科工程師的字典「沒有認賠」　狂買430張華邦電

5家金控前2月獲利一次看　國泰金EPS 1.81元暫居首位

群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」　3／25前要上車

快訊／台積電跌40元至1900　台股下挫逾400點失守34000

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵

嘉里大榮屏東場站7月啟用、擬收購嘉里國際物流　去年EPS1.97元

5檔飆股「抓去關」新名單　矽光子、記憶體、低軌衛星題材全中招

月配ETF大師兄火力全開！

50萬股民注意！台泥送「美拉德風」環保摺疊提袋　3／19前要上車

很多人沒發現00929早就不一樣了

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

基隆港睽違7年再現3郵輪同靠盛況　下周又將3輪同日到港

貨櫃船運龍頭MSC造8艘超大油輪　傳與該型船龍頭長錦商船結盟

1股也能領！大魯閣紀念品送「5000元大禮包」　22萬股民嗨翻

00922年化配息率衝13%！今起暫停初級市場申購　「小心買貴了」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366