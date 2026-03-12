貨櫃船運龍頭MSC造8艘超大油輪　傳與該型船龍頭長錦商船結盟

▲貨櫃船運龍頭地中海航運傳出將插旗超大型油輪運輸市場。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

貨櫃船運市場龍頭地中海航運(MSC)傳出與超大型油輪(VLCC)龍頭，韓國長錦商船秘密結盟，且正與中國恆力重工洽談8艘VLCC訂單，插旗VLCC動作明顯。MSC跨足海運多領域的雄心壯志，在去年與李嘉誠長和集團簽下43個國際碼頭收購案時就已顯現，未來是否會成為VLCC龍頭業界都在觀察。

對於這樣的發展，陽明海運前董事長謝志堅表示，他在長榮海運任職期間，於1998年擔任長榮收購的LLOYD TRIESTINO(LT)公司總經理，當時認識MSC創辦人Gianluigi Aponte父子，那時MSC是義大利一家小船公司，而MSC股票未上市，公司決策速度非常快，2022年1月5日發展成全球最大貨櫃船公司，疫情期間發的災難財，全屬Aponte家族。

MSC大舉投資碼頭，他認為是正確的抉擇，因為投資碼頭事業是不會吃虧的事，至於投資VLCC，就非他所了解的領域了。

去年年底開始大肆收購與搶租VLCC的長錦商船，因伊朗戰爭精準的踩中運價飆漲的熱潮，是否該公司未卜先知，提前算到美伊戰爭與荷莫茲海峽將被封鎖？

業界分析，長錦應該是觀察到原油運輸市場長期的極度脆弱性，當地緣政治危機這一「黑天鵝」降臨時，其建立的壟斷效應會被市場槓桿無限放大，而VLCC市場正面臨著一個關鍵且緊張的供需基本面，另一方面，造船市場現在訂造新船要2027年，甚至2028年以後才能交船。

另因西方國家對俄羅斯和伊朗的嚴厲制裁，大量老舊VLCC脫離了主流商業市場，轉入地下交易網路，為俄羅斯與伊朗等運送石油，成為所謂的「影子船隊(Shadow Fleet)」，根據權威船舶追蹤機構TankerTrackers.com數據，約有230艘VLCC目前在從事影子船隊活動或被用作浮式儲油槽，導致主流國際租家能夠調用的正規VLCC僅約880艘。

而需求端依然強盛，新增原油產地如巴西、蓋亞那、美灣和中東，都需要VLCC進行長距離運輸。供給收縮與需求增長將共同支撐VLCC板塊的長期景氣，使其成為未來10年增長的主要受益板塊。

去年年底開始，長錦商船與MSC達成貨櫃船隊出售交易，長錦出售貨櫃船取得的25-30億美元資金，密集買入VLCC現成船或簽署長期租約。

目前，長錦控制約150艘VLCC，佔了全球合規VLCC現貨市場24%的份額，而市場傳出至少在兩起長錦商船近期發起的VLCC收購談判中，船舶經紀人和賣家震驚的發現，最終簽署買賣協定的買方實體，實際上是與MSC直接關聯的公司，因此業界判斷長錦與MSC已經結盟。