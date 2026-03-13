新竹中古屋價修10~15%　在地房仲：可期待資金「股轉房」

▲過去新竹房價大飆漲，但從前年第七波管制至今，房價也出現修正。（圖／永慶提供）

記者項瀚／綜合報導

過去新竹房價大飆漲，被稱為「瘋城」，但從前年第七波管制至今，房價也出現修正，在地房仲指出「修正幅度約在10~15%。」不過他也強調：「已沒有再下探的空間，甚至可期待資金由股轉房，目前預售、中古價差大，現在正是購入中古屋的好時機。」

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則

永慶不動產竹北縣三展義加盟店東翁皓堅表示，竹北房市分為5大區域，包括高鐵特區、縣一（縣政特區）、縣二、縣三、華興重劃區，「高鐵特區腹地大，各種屋齡都有；縣一、縣二開發較早，而縣三相對屋齡較新，成為房市上的一項優勢。」

翁皓堅指出：「縣二主要就是大遠百一帶，而縣三緊鄰縣二，主要是以豆子埔溪來區分，但實際上竹北實在不大，縣二、縣三享同一生活圈，生活機能皆相當便利。」

房價行情方面，翁皓堅表示：「縣三以屋齡5~10年的電梯大樓為主力產品，成交單價落在60~70萬元，2房車總價1300~1800萬元、3房車則為2000~3000萬元。」

翁皓堅觀察：「竹北預售案、中古屋價差頗大，最近有一場指標新案在縣二一帶，單價上看百萬元。」他分析：「價差大，主要是賣方的成本問題，建商成本僵固；二手屋主則已賺到相當大增值，在房市不景氣時，願意讓一點價拼成交。」

▲從前年央行第七波管制開始，對比於房價高點，竹北中古屋已出現10~15%的修正。（圖／永慶提供）

翁皓堅進一步表示：「從前年央行第七波管制開始，對比於房價高點，竹北中古屋已出現10~15%的修正，未來已沒有再下探空間，建議有需求的消費者，現在正是購入中古屋的好時機。」

翁皓堅表示：「前陣子台灣股市暢旺，大家把錢都投入股市，資金是流動的，預期會有獲利了結的資金出現，進一步流入房地產市場。對於竹科的年輕人來說，無形的資產終究要轉成有形的。」





▲翁皓堅表示，竹北房價已沒有再下探的空間，甚至可期待資金由股轉房。（圖／永慶提供）

