竹科工程師靠「1檔股票」直接退休：1張台積電能換30張聯電

竹科前工程師許振東十年磨一劍，單押華新科為他打開財富自由大門；靠耐心戰勝市場，在低檔布局、長期持有，等題材發酵時分批出場。早年重押單一標的翻出上億元獲利，近年則轉為分散30多檔持股、跨產業輪動操作，資產規模累計至4億元。他說，投資從來不是追逐短線波動，而是在產業循環低谷時提前卡位，讓時間與趨勢替自己放大財富。

「2018年的一通電話讓我至今印象深刻。營業員很急，說我帳戶市值超過1億元；後來我想了3天，就去辦理退休。」當時被動元件搭上缺貨題材，華新科股價暴漲，任職於竹科的工程師許振東持股1,000張，平均成本僅7元，當股價站上200元時，他分批賣出600張，超過1億元進帳。

辦完退休後，他去日本晃了3個月，思考接下來的投資方向，「我從過去的重押單一標的，轉為分散布局。與其等一次翻倍，不如提高整體命中率。」

他說，產業景氣循環約3到5年一輪，因此跨域布局，把資金分配到不同產業，如今重點持股約36檔，分散在10個證券戶，「熱鬧市集不宜久留，我都從冷清市集尋覓未來的黃金標的。」許振東習慣在潛力股尚未被市場關注時提前埋伏，以「年」為單位等題材發酵；當資金蜂擁而進時，他會反其道而行、準備退出。去年，他就從亞力、大亞與華邦電3檔個股「提款」逾3,000萬元。

提到「恩公」華新科，許振東強調會重押的原因是因為熟悉。原來，工程師背景的他相當清楚不論電腦、手機，還是伺服器或車用電子，被動元件無所不在，「只要需求一爆發，供給跟不上，價格自然上調。」

另外，籌碼集中度也是關鍵，「二、三線股股本小，股性活潑，主力最愛，爆發力猛。」他笑說自己是個能買聯電、就不追台積電，能選南茂、就不買日月光的投資人，「一線巨頭很穩，但波動相對小；二、三線股雖然較冷，但價差大，特別是股價和前波高點距離越遠的標的，獲利空間越大。」

他也不買超過百元股票，「1張台積電能換30張聯電，張數多，進可攻、退可守，心理壓力比較小。」攤開目前清單，5大持股是華新科、華邦電、旺宏、瀚宇博與亞力，都不是一線巨頭，且都是在股價百元以下布局，而現階段幾乎檔檔衝破百元。



