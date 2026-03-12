竹科工程師的字典「沒有認賠」　狂買430張華邦電

▲去年下半年記憶體搭上缺貨題材，華邦電股價突破百元。（圖／鏡週刊提供，下同）

去年下半年，記憶體族群出線，迎來黃金十年，竹科前工程師許振東早在多年前就搶先布局；秉持「人棄我取」、「人搶我賣」的投資原則，如今在市場資金不斷湧入下，他開始逐步獲利了結，將目光轉往下個低基期族群。

「我的字典裡沒有『認賠』兩個字！」前竹科工程師許振東說得篤定，但他強調前提是一定要在低檔布局，「買在夠低的位置才抱得住，也才有辦法撐到開花結果的那一天。」就像他的持股，全都是在市場乏人問津時買進，用耐心換取最大的空間；滾石不生苔、短線不聚財、人棄我取、人搶我賣⋯許振東說，這些都是他的投資信念，「簡單來說，就是和市場情緒反著做！」

那麼，低檔該如何判斷？許振東列出幾項指標：長期量縮、月KD低於20或出現黃金交叉、月MACD收斂甚至翻紅、股價回到歷史區間下緣並進入底部鈍化整理；他強調，這套方法只適用於多頭上升趨勢或盤整階段，若是在空頭環境，指標可能會失靈。

他以2018年進場買進華邦電為例，因為看好記憶體需求穩定成長，而華邦電股價從30元回落整理，10月股價甚至跌到10元出頭，在低檔區間反覆整理，尤其日成交量僅3到5萬張，為高峰期的一半，籌碼沉澱；當同年11月月KD出現黃金交叉，量縮價穩，許振東開始布局，一路買到2021年，累積430張，均價約25元。

長達3年時間，華邦電股價表現平淡，但他不以為意，直到2025年10月至12月，記憶體再度搭上缺貨題材，股價突破百元，他分批賣出260張，獲利超過3倍，「現在市場還在追，但我預估年中會達到滿足點，所以逐步獲利了結。」

「投資靠經驗，交易次數多自然能累積盤感；用『耐心』等待題材發酵，這絕對不是一兩年的事。」許振東說，AI題材帶來熱錢，但產業會輪動，接下來更看好低基期的鋼鐵、塑化、造紙、食品等族群，他開始著手準備切入。

近5年，許振東每天寫投資日誌在網路上分享，結交不少投資同好。友人楊先生就說，許振東的「盤感」是點滴攢下來的，沒有過人的自律和堅持，難以達成；另一位陳先生也補充，「最佩服許大哥不躁進，堅定信念，持續在低檔買進的勇氣。」



