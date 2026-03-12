快訊／台積電跌40元至1900　台股下挫逾400點失守34000

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
美股周三（11日）收盤漲跌互見，台股今（12日）以下跌298.04點、33816.15點開出，指數拉回整理，跌勢擴大，下挫逾404.56點，來到33709.63點，失守34000點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到1900元，跌幅2.06％；鴻海（2317）下跌2元至217元；聯發科（2454）下跌20元至1745元；廣達（2382）上漲0.5元來到289.5元；長榮（2603）上漲1.5元至211.5元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌289.24點或0.61％，收在47417.27點；標準普爾500指數下跌5.68點或0.08％，收6775.8點；那斯達克指數上漲19.04點或0.08％，收在22716.14點；費城半導體指數上漲49.45點或0.63％，收7914.57點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47417.27
|▼289.24
|▼0.61%
|S&P500
|6775.8
|▼5.68
|▼0.08%
|NASDAQ
|22716.14
|▲19.04
|▲0.08%
|費城半導體指數
|7914.57
|▲49.45
|▲0.63%
資料來源：證交所
