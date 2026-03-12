記憶體股激戰！飆股青雲連拉漲停今震盪拉回　旺宏強彈逾8％

▲旺宏今日股價重登百元大關。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

記憶體族群成為這一波台股反攻指標，旺宏（2337）連續兩天上攻，今（12）日漲幅逾8%，回返百元大關，最高來到108元，到9點50分左右，成交量逼近14萬張，居成交量排行榜第四大，反觀南亞科（2408）以小平高盤開出，上攻261.5元，隨即翻黑，飆股青雲（5386）昨連拉第5根漲停顯疲態，漲停未鎖住，今漲多拉回整理，一度下挫逾2%，記憶體進入多空激戰階段。

AI算力極度仰賴記憶體，輝達執行長黃仁勳喊話，記憶體廠產能擴多少，輝達就會用多少，南亞科從3月9日210元低點，連續兩天彈升，今日來到261.5元，逼近265元月線反壓因此翻黑，

記憶體代理商青雲受惠記憶體價格大漲，2月營收28.92億元，月增17.49%、年成長1025.37%，累計今年前2月營收53.53億元，年增620.85%，股價在3月5日到10日連拉四根漲停，昨（11）日股價創下345.5元歷史新高價位，就呈現漲多拉回的格局。

儘管南亞科、青雲進入震盪整理，旺宏接棒上攻回返百元大關，成為交投重心，華邦電（2344）在111元10日線上強勢震盪整理，威剛（3260）、十銓（4967）、廣穎（4973）漲幅也有3%。