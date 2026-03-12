伊朗威脅鎖定美以「經濟設施」　點名輝達、Google等科技公司

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

中東衝突持續升溫。伊朗國營電視台表示，在以色列據稱空襲德黑蘭一處銀行分行後，伊朗軍方將把「與美國及以色列相關的經濟中心與銀行」列為攻擊目標，戰火可能進一步擴及企業與金融基礎設施。

根據 Al Jazeera 報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）在衝突進入第12天時發布相關警告。伊朗媒體指出，以色列夜間空襲德黑蘭一處銀行據點，造成多名員工死亡，並稱此舉是「不尋常且不合法的戰爭行為」，因此伊朗將擴大打擊範圍至金融與經濟設施。

與IRGC關係密切的媒體同時公布一份名單，列出多家在以色列與中東地區設有辦公室或基礎設施、且被認為與美國軍事科技發展相關的企業，包括 NVIDIA、Google、Microsoft、Oracle、IBM 與 Palantir Technologies 等科技公司，以及部分雲端服務基礎設施。

伊朗官方媒體 Tasnim News Agency 指出，隨著區域戰事從軍事衝突擴大到「基礎設施戰」，伊朗可鎖定的合法目標範圍也隨之增加，並將上述企業相關據點稱為「新的目標」。伊朗聯合軍事指揮部 Khatam al-Anbiya Headquarters 也警告，區域民眾應避免靠近銀行設施1公里範圍內。

事實上，許多被點名的科技企業在中東均有相當規模的營運據點。例如 Intel 在以色列擁有重要研發與製造基地，員工人數超過9000人，據點包括海法與耶路撒冷。不過目前公布的名單中並未出現Intel。

報導指出，自2月28日衝突升高以來，中東部分資料中心已遭攻擊。例如 Amazon Web Services（AWS）在阿聯與巴林的部分區域資料中心曾因無人機攻擊而短暫離線，伊朗方面聲稱這些設施被鎖定，原因是其承載美軍相關雲端工作負載。

分析認為，若伊朗進一步將科技公司基礎設施納入攻擊目標，將為中東科技產業帶來重大風險。資料中心建置成本高昂，一旦受損往往涉及數百萬美元以上修復費用。此外，多數商業保險並不涵蓋戰爭、入侵或軍事行動造成的損失，相關企業可能需自行承擔龐大財務衝擊。