AI股再強也會晃！　怪老子揭投資不翻車關鍵配置

美以聯手對伊朗展開大規模轟炸，中東緊張情勢升溫，衝擊全球金融市場表現，股市投資人一片哀嚎；即便手握AI趨勢股，在地緣政治風險加劇下也難一覺好眠，凸顯股債配置不只是教科書理論，而是實打實的資產避震工具。重點是，股債究竟該怎麼配才能真正讓人安心？

在資本市場，投資人常爭論不休一個問題：究竟是買整個市場好，還是只買最強公司？隨著科技革命及產業集中度提高，資金持續向少數領袖企業集中，從AI到數位金融平台，甚至消費及娛樂產業，皆清楚揭示一件事，真正拉開報酬差距的不是產業本身，而是產業的領導者。

最經典的例子是AI王者輝達。在人工智慧浪潮推動下，輝達的GPU晶片已成為全球AI運算的核心基礎設施；過去3年，輝達稅前息前利潤率維持在42%、22%、57%的高水準；更驚人的是過去10年輝達股價累積上漲高達284倍，遠遠超過同期科技產業指數約588%的漲幅。

類似的例子也出現在其他產業，像是美國線上券商Robinhood，以「零手續費交易」顛覆傳統券商模式，近3年公司營收成長從39%攀升至46%，並在金融科技領域建立新平台經濟；其股價自上市以來累計上漲約321%，遠高於全球金融指數約65%。

從AI晶片到數位金融，可看見一個共同現象，即真正創造超額報酬的是產業中的領導企業。但若投資人僅持有股票，面對近來美伊戰事衝突，在行情波動加劇下也未必抱得住；想要參與領袖企業長期獲利成長契機，資產配置才是關鍵。

精算達人怪老子蕭世斌舉例說明，「若台股市值型ETF與美債ETF只能二擇一投資，散戶應該都會選市值型ETF，因為以夏普值來看（每單位風險得到的超額報酬），台股ETF遠高於美債ETF；但投資組合中仍必須持有債券最重要原因，就在股債間具有負相關性，同時配置能大幅降低台股ETF的標準差（波動度），這才是債券要扮演的角色。」

怪老子表示，AI浪潮下投資人重押股市，期望快速累積財富，但卻忽略整體資產波動也會隨之攀升；「想要降低波動風險，依據試算結果，股債比維持6比4是最佳組合；也就是在相同波動下，股6債4配置可獲得較高的平均報酬率。」

進一步來看近10年數據，相較全球股市夏普值0.78、美股0.8、全球債券0.21，股6債4投資組合所創造的夏普值達1.11，顯示其風險調整後的報酬最高。換言之，股債配置的真正意義，不只是降低波動，更是提升整體投資效率，其中債券即扮演投資組合中的「穩定器」。

回顧過去市場變化，產業集中度持續提高，且單一資產已難應對高波動環境。在此情況下，透過股票部位掌握產業領袖成長機會，再藉由債券配置，降低整體投資組合波動，如此雙管齊下策略，才是高檔震盪行情下，相對穩健的做法。像是中國信託趨勢領袖多重資產基金，便訴求聚焦趨勢領袖企業，同時瞄準A至BB級債券，以股6債4基本配置進行投資加減碼。



