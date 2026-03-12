台積電是送分題！不敗教主曝「最佳買法」：買ETF報酬率會輸

▲陳重銘認為，台積電是送分題。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

台積電的股價一向受到關注，「不敗教主」陳重銘對此分享自身看法，他認為台積電受惠於AI熱潮，未來幾年業績大好，可說是股市中的送分題，建議投資人可以採取定期定額與長期持有的策略來投資。針對不敢買個股的民眾，他也列出可以考慮的幾檔ETF。

遇股災可勇敢進場！台積電是送分題

陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」發文指出，台積電占據大盤權重高，是政府護盤優先標的。他強調台積電送分的底氣來自AI行情，未來行情大好，建議投資者應抱持長期投資心態，持續定期定額買進並緊抱不放。如果遭遇股災、不知該如何選股時，也要記得台積電就是送分題，進場就對了。

不敢買個股？他列出4檔ETF

不過，若投資人對單一個股感到卻步，陳重銘也列出幾檔ETF。他點名0052、0050、006208與00692，這些都是「高含積量」的ETF，其中0052因持有比例最高，報酬率相對高。不過他也提醒，這幾檔的權重都被台積電占據，其他成分股表現空間往往被壓縮，所以報酬率還是會輸給台積電。

陳重銘最後也說，「如果你看好台積電，就直接買台積電，其次是含積量最高的0052。」另外，買ETF的初衷是為了分散風險，若單純為台積電而買進，不僅需持續繳費用給投信，報酬率也較低，此舉完全是捨本逐末。