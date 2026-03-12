ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股回挫逾650點！股王、股后逆勢創高　信驊噴10450新天價

▲▼信驊科技。（圖／記者高兆麟攝）

▲信驊科技飆天價、示意圖。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（12）日拉回整理，一度重挫逾655點，跌破33500關卡，惟股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）今同步創天價，信驊站穩萬金噴10450新高，穎崴則首站上6000元。

伺服器管理晶片龍頭信驊受惠雲端大廠擴增資本支出，AI與通用伺服器需求攀升，2月營收首度突破10億元大關達10.1億元，年增65%，創歷史新高，去年（2025）全年每股稅後純益（EPS）達103.92元，亦為歷史新高水準。

信驊股價在今年2月26日盤中首見萬元天價，昨（11日）更以上漲625元或6.63%、10055元作收，首次以「萬元」收盤，今早盤無畏台股拉回修正，股價開高走高，11點過後股價衝高至10450元，大漲395元刷天價。

半導體測試介面大廠穎崴受惠來自AI、HPC（高效能運算）、ASIC（客製化晶片）等客戶需求強勁，在高階產品線產能滿載，2025年每股盈餘達46.93元，刷新高。

穎崴股價連2個交易日創高，今年2月11日盤中首突破5000元，相隔約1個月後的今日突破6000元，今早上11時以後一度來到6240元的史上新高價。

