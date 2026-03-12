電價審議會傳20日召開　經濟部澄清「時間還未決定」

記憶體股激戰！飆股青雲連拉漲停今震盪拉回 旺宏強彈逾8％

記憶體族群成為這一波台股反攻指標，旺宏（2337）連續兩天上攻，今（12）日漲幅逾8%，回返百元大關，最高來到108元，到9點50分左右，成交量逼近14萬張，居成交量排行榜第四大，反觀南亞科（2408）以小平高盤開出，上攻261.5元，隨即翻黑，飆股青雲（5386）昨連拉第5根漲停顯疲態，漲停未鎖住，今漲多拉回整理，一度下挫逾2%，記憶體進入多空激戰階段。

台股回挫逾650點！股王、股后逆勢創高 信驊噴10450新天價

台股今（12）日拉回整理，一度重挫逾655點，跌破33500關卡，惟股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）今同步創天價，信驊站穩萬金噴10450新高，穎崴則首站上6000元。

面板股買瘋了！群創1小時爆「百萬張大量」 雙雄霸榜居人氣王

受惠AI算力紅利、FOPLP（扇出型面板級封裝）打入低軌衛星等利多題材，面板雙雄群創（3481）、友達（2409）成盤面搶進標的，群創交易約1小時即破百萬張，帶動友達買盤跟進，惟短線漲多，見獲利了結賣壓出籠，而面板雙雄穩居台股成交第一、第二位。

大魯閣 1股換逾5000元太划算！ 股價跳空亮燈漲停

大魯閣 （1432）持有1股即可換兌換逾5000元股東會紀念品，帶動今（12日）股價以漲停價19元開出，且公司決議配息2元，現金殖利率逾10%，吸引買氣，成交量較平時明顯增加。

5家金控前2月獲利一次看 國泰金EPS 1.81元暫居首位

國泰金（2882）、永豐金（2890）、元大金（2885）、玉山金（2884）、國票金（2889）等五家金控公司二月獲利出爐，儘管二月因農曆年長假，工作天數較少，國際金融市場穩定，上述五家金控前二月累計獲利均較去年同期成長，國泰金累計前二月稅後淨利達266.2億元，年增19%，創歷年同期次高，每股稅後盈餘（EPS）1.81元，暫居首位。

11檔主動式台股ETF規模創高 科技型00992A漲逾2成表現最佳

雖然近期台股大漲大跌，不過投資新寵主動式台股ETF持續發熱，規模也領先台股ETF創高，統計總規模已來到2008.97億，進一步觀察目前主動式台股ETF共有11檔，其中規模百億以上的有6檔，以今年來績效表現來看，主動群益科技創新(00992A)上漲21.28%漲幅居冠表現最出色。

伊朗威脅鎖定美以「經濟設施」 點名輝達、Google等科技公司

中東衝突持續升溫。伊朗國營電視台表示，在以色列據稱空襲德黑蘭一處銀行分行後，伊朗軍方將把「與美國及以色列相關的經濟中心與銀行」列為攻擊目標，戰火可能進一步擴及企業與金融基礎設施。

快訊／台股收盤大跌532.33點 台積電跌55元至1885

台股今（12日）開低走低，加權指數終場大跌532.33點，以33581.86點作收，跌幅1.56％，成交量7548.4億元。

華航2025年營收、獲利再創新高 全年EPS達2.42元

中華航空（2610）公告 2025 年度營業結果，合併營業收入新台幣 2,091.39 億元，合併營業淨利 208.36 億元，合併稅前淨利 200.59 億元，合併稅後淨利 161.73 億元，歸屬母公司淨利 147 億元；每股稅後盈餘 (EPS) 2.42 元，相較前一年度增加 0.04 元，成長 1.68%，營收、獲利、EPS 均創下歷史新高。

聯電、HyperLight與聯穎光電合作 推TFLN Chiplet平台晶圓製造量產

HyperLight、聯電（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於今日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN(Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜) Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。