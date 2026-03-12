兩艘油輪伊拉克水域遭襲擊　國際油價再次衝破100美元

▲中東戰火影響石油供應，造成全球油價上漲。（圖／視覺中國）

記者巫彩蓮／綜合報導

由於兩艘油輪在伊拉克水域遭到襲擊，國際油價再見飆升，今（12日）稍早國際基準北海布蘭特原油價格突破每桶 100 美元，一度上漲10.5%，至每桶101.59美元，美國基準原油價格飆升逾8%至每桶約96美元。

根據《彭博》報導，全球原油日消耗量略高於1億桶，而波斯灣產油國迄今已減少約6%。在中東的減產可能進一步擴大下，國際能源署（IEA）協調釋放4億桶石油，規模為史上最大，美國亦宣布計劃釋放1.72億桶石油，以壓低油價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Sanford C. Bernstein & Co.的研究主管Neil Beveridge直言：「真正能讓油價回落的唯一因素，就是荷莫茲海峽重新開放」，他指出，戰略儲備的釋放量「與荷莫茲海峽封閉造成的每日2000萬桶中斷相比，根本不值一提。」

MST Marquee能源分析師Saul Kavonic指，IEA釋放油儲為市場補充急需的供應，但最多只能填補荷莫茲海峽封閉所造成缺口的四分之一。他又指，決定也顯示IEA不認為戰爭能在短期內會結束，「而現在的庫存消耗日後必須補回，意味著即使戰爭結束後，油價仍可能走高。」

Raymond James資深投資策略師Pavel Molchanov表示，這些石油可能需要60到90天才能真正進入市場，這比希望立即解決燃眉之急的交易員所預期的時間更長。

