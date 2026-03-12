華航2025年營收、獲利再創新高　全年EPS達2.42元

▲華航。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

中華航空（2610）公告 2025 年度營業結果，合併營業收入新台幣 2,091.39 億元，合併營業淨利 208.36 億元，合併稅前淨利 200.59 億元，合併稅後淨利 161.73 億元，歸屬母公司淨利 147 億元；每股稅後盈餘 (EPS) 2.42 元，相較前一年度增加 0.04 元，成長 1.68%，營收、獲利、EPS 均創下歷史新高。

華航2025年客運收入 1,249.08 億元，旅遊市場持續暢旺，華航積極布局全球航網，開航美國鳳凰城航點，成為亞洲首家直飛鳳凰城的航空公司，串聯高科技產業聚落；結盟西南航空拓展北美內陸各大城市；復航桃園-石垣島與高雄-熊本，以及增班熱門航點如東京、首爾、釜山、清邁、胡志明市、倫敦等。今年 3 月 29 日起釜山增為每週 18 班，4 月 2 日起布拉格增至每週 3 班，8 月 5 日起紐約也增至每週 5 班，提供旅客便利彈性的飛行選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航2025年貨運收入 668.31 億元，年增 10.08%。受惠於 AI 產業快速崛起，加上美國暫時對亞太地區半導體及AI相關出口產品實施關稅豁免，帶動台灣與東南亞市場的出口需求成長。華航持續推動貨機機隊汰舊換新，777F 與 747F 雙機種靈活調度機型，彈性分配運能以提升貨機效益，穩居台灣市佔率第一。因應全球市場環境變化，華航積極調整航網布局與銷售策略，憑藉台灣作為營運樞紐的地理優勢，掌握主流貨源商機，並持續發展經台灣的中轉貨源，使全年貨運營運表現較前一年顯著成長。

華航表示，公司掌握客貨運的成長契機，今年迎接全新 787 機隊，並陸續引進 A350-900、A321neo及777F等，擴充整體運能及布局航網，以滿足全球航空市場需求。華航持續強化公司治理，推動各項 ESG 作為，展現落實永續發展的決心。