快訊／台股收盤大跌532.33點　台積電跌55元至1885

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（12日）開低走低，加權指數終場大跌532.33點，以33581.86點作收，跌幅1.56％，成交量7548.4億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大跌298.04點開出，指數開低走低，盤中最高達34019.48點，最低33458.64點，終場收在33581.86點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌55元來到1885元，跌幅2.84％；鴻海（2317）下跌4.5元至214.5元；聯發科（2454）上漲20元至1785元；廣達（2382）下跌0.5元來到288.5元；長榮（2603）上漲1.5元至211.5元。

今天漲幅前5名個股為永冠-KY（1589）上漲0.66元，漲幅10％；和碩（4938）上漲7元，漲幅9.99％；榮創（3437）上漲1.6元，漲幅9.97％；愛普*（6531）上漲44元，漲幅9.97％；鼎元（2426）上漲2.8元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為北極星藥業-KY（6550）下跌2.95元，跌幅9.93％；三能-KY（6671）下跌3.35元，跌幅9.87％；晟鈦（3229）下跌1.95元，跌幅9.35％；和桐（1714）下跌0.71元，跌幅7.19％；銘異（3060）下跌2.05元，跌幅6.87％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 永冠-KY（1589） 7.26 ▲0.66 ▲10.0％ 和碩（4938） 77.1 ▲7.0 ▲9.99％ 榮創（3437） 17.65 ▲1.6 ▲9.97％ 愛普*（6531） 485.5 ▲44.0 ▲9.97％ 鼎元（2426） 30.9 ▲2.8 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 北極星藥業-KY（6550） 26.75 ▼2.95 ▼9.93％ 三能-KY（6671） 30.6 ▼3.35 ▼9.87％ 晟鈦（3229） 18.9 ▼1.95 ▼9.35％ 和桐（1714） 9.17 ▼0.71 ▼7.19％ 銘異（3060） 27.8 ▼2.05 ▼6.87％

資料來源：證交所