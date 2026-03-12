快訊／台股收盤大跌532.33點　台積電跌55元至1885

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（12日）開低走低，加權指數終場大跌532.33點，以33581.86點作收，跌幅1.56％，成交量7548.4億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大跌298.04點開出，指數開低走低，盤中最高達34019.48點，最低33458.64點，終場收在33581.86點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌55元來到1885元，跌幅2.84％；鴻海（2317）下跌4.5元至214.5元；聯發科（2454）上漲20元至1785元；廣達（2382）下跌0.5元來到288.5元；長榮（2603）上漲1.5元至211.5元。
今天漲幅前5名個股為永冠-KY（1589）上漲0.66元，漲幅10％；和碩（4938）上漲7元，漲幅9.99％；榮創（3437）上漲1.6元，漲幅9.97％；愛普*（6531）上漲44元，漲幅9.97％；鼎元（2426）上漲2.8元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為北極星藥業-KY（6550）下跌2.95元，跌幅9.93％；三能-KY（6671）下跌3.35元，跌幅9.87％；晟鈦（3229）下跌1.95元，跌幅9.35％；和桐（1714）下跌0.71元，跌幅7.19％；銘異（3060）下跌2.05元，跌幅6.87％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|永冠-KY（1589）
|7.26
|▲0.66
|▲10.0％
|和碩（4938）
|77.1
|▲7.0
|▲9.99％
|榮創（3437）
|17.65
|▲1.6
|▲9.97％
|愛普*（6531）
|485.5
|▲44.0
|▲9.97％
|鼎元（2426）
|30.9
|▲2.8
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|北極星藥業-KY（6550）
|26.75
|▼2.95
|▼9.93％
|三能-KY（6671）
|30.6
|▼3.35
|▼9.87％
|晟鈦（3229）
|18.9
|▼1.95
|▼9.35％
|和桐（1714）
|9.17
|▼0.71
|▼7.19％
|銘異（3060）
|27.8
|▼2.05
|▼6.87％
資料來源：證交所
