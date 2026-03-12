ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣女首富是她「擁480億身家」！郭台銘「擠下林百里」重登寶座

郭台銘（右）以153億美元（約新台幣4,872億元）身家，重返台灣首富寶座。左為郭台銘的妻子曾馨瑩。（本刊資料照）

▲郭台銘（右）以153億美元（約新台幣4,872億元）身家，重返台灣首富寶座。左為郭台銘的妻子曾馨瑩。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

《富比士》（Forbes）11日公布2026年全球億萬富豪榜，台灣共有66人上榜，但女性富豪人數相當稀少，只有3人。其中，85歲的林張素娥以15億美元（約新台幣480億元）資產成為台灣女首富。整體榜單方面，台灣首富則由鴻海集團創辦人郭台銘以153億美元（約新台幣4,872億元）身家拿下，擠下去年廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。

台灣66名富豪僅3名女性？　林張素娥是誰？

根據《富比士》今年榜單資料，台灣身價最高的女性富豪是林張素娥，她以15億美元資產，在全球富豪榜排名第2600名。林張素娥是聯邦企業集團創辦人、已故地產大亨林榮三的遺孀，她於2015年繼承丈夫留下的龐大遺產。

林榮三生前是《富比士》台灣富豪榜上的常客，靠房地產起家，曾任監察院副院長、監察委員及增額立委，也是聯邦集團與《自由時報》創辦人。由於他與兄長、被稱為「台灣地王」的林堉璘同樣以房地產致富，據說生前連自己都數不清擁有多少土地，雄厚的財力由此可見。林張素娥過去則曾擔任家族建商聯邦建設董事長，並在2021年卸任。

林張素娥（左二）向來低調，在繼承丈夫遺產後，成了不折不扣的台灣女首富。（翻攝自秦世敏臉書）

▲林張素娥（左二）向來低調，在繼承丈夫遺產後，成了不折不扣的台灣女首富。（翻攝自秦世敏臉書）

除了林張素娥外，今年還有2名女性進入富比士億萬富豪榜。排名第2的女性富豪為高秀玲，身家14億美元（約新台幣446億元），在全球排名第2712名。69歲的高秀玲持有統一企業股份，統一是台灣最大的食品與飲料集團之一，由其父高清愿於1967年創立，產品涵蓋食品、零售與通路事業。

第3名上榜的台灣女性富豪則是鄭信愛，身家11億美元（約新台幣350億元），在全球排名第3185名。她繼承父親鄭信義在長春集團的持股。長春集團為台灣重要的石化企業之一，長期深耕化工與材料產業，在亞洲石化市場具有一定地位。

高秀玲以身家14億美元，成為台灣第二有錢的女性。（本刊資料照）

▲高秀玲以身家14億美元（約新台幣446億元），成為台灣第二有錢的女性。（本刊資料照）

郭董身價暴漲多少億？　台灣前10富一次看

《富比士》2026年億萬富豪榜整體排名，台灣今年共有66人上榜，其中，75歲的郭台銘以身家153億美元，名列全球第190名，為台灣首富。台灣第2富為廣達創辦人林百里，以142億美元身家名列全球第204名。國巨董事長陳泰銘身家105億美元，全球排行第308名，為台灣第3富。

台灣第4富為台達電創辦人鄭崇華（101億美元、全球排名第332名）、第5富為台積電創辦人張忠謀（84億美元、全球第422名）、第6富則是華利實業集團創辦人張聰淵（83億美元、全球排名第430名）。

台灣第7、第8富分別為富邦集團董事長蔡明忠（82億美元，全球排名第440）與富邦金控董事長蔡明興（79億美元，全球排名第461）。

台灣第9富為旺旺集團創辦人蔡衍明與國泰金控董事長蔡宏圖，兩人同以71億美元並列全球第557名。蔡宏圖的弟弟蔡政達則以69億美元名列全球第588名，為台灣第10富。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

