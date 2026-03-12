廣宇AI伺服器出貨Q2放量　估今年營收雙位數成長

▲廣宇舉行法說會，公司高階主管出席，由左而右董事長李光曜、總經理蔡明峰、發言人郭世華及負責投資人關係主管林立修。（圖／公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

廣宇科技（2328）舉辦法人說明會，公司指出，預期第2季營收將隨著AI伺服器放量強勁增長，帶動全年營收成長動能由負轉正，另外伴隨AFM（無軛軸向磁通電機）技術落地實現營收，將開啟高成長周期，全年營收目標較去年呈現雙位數成長。

廣宇2025年在營業費用控管方面展現顯著成果，全年營業費用較去年減少8.8%，營業費用率年減0.7個百分點至7.0%。透過提升高毛利產品類別的比重，同步整合廠區優化產能效率，在產品及客戶優化上成效顯現，使全年毛利率穩定維持在12.2%，營業利益率達5.2%。

在AI伺服器的策略佈局上，廣宇憑藉鴻海集團唯一馬來西亞產能的地緣優勢，成功切入AI伺服器市場，並藉此打造中國境外之產能替代方案，成為爭取客戶訂單的核心優勢。此業務將為公司帶來穩定的獲利與強勁的現金流，以支應未來投資與併購所需。

廣宇同時積極推動策略轉型，選定AFM作為核心資產，並取得馬來西亞產能切入AI伺服器市場，為未來的營運開創新局。廣宇表示，將以輕資產模式建構AFM產品組裝產線，藉此縮短獲利曲線。產品將由工業應用起手，預估2026年下半年便能有營收貢獻，將高毛利的AFM產品線迅速轉變為利潤貢獻者，自主支應機器人產品開發，並進而提升公司整體獲利率。

廣宇科技指出，將持續以「3S (延伸Stretch、轉向Shift、擴張Scale)」策略推動企業轉型，期許從2026年起維持平均20%以上的年營收成長率，並目標在2030年全球機器人市佔率突破5%，供應機器人整體成本結構中25-50%的零組件，並且讓機器人、AI伺服器與其他新業務貢獻廣宇50%以上的營收與獲利。

