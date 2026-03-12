ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台塑集團拚轉型　總裁吳嘉昭：2030年創造386億元效益

▲台塑集團總裁吳嘉昭（圖中）。（圖／台塑企業提供）

記者巫彩蓮／台北報導

面對中國大陸石化產能大幅外溢、市場低價競爭白熱化，以及石球石化產業供需結構失衡導致的利差挑戰，台塑集團總裁吳嘉昭指出，轉型戰略鎖定產品高值化、產業轉型兩方向，產品高值化效益顯現會比十年磨一劍產業轉型來得快，也是四大公司目前努力重點，轉型案件共113案，預估至2030年將創造386億元之年利益，包含轉型效益213億元及差別化產品效益173億元，展現轉型的質變與量變。

近期受美伊戰爭致波斯灣航運受阻及供應斷鏈等影響，國際油價大幅波動，上衝百美元大關，台塑企業上游原料供給受到相當的影響。企業內如台塑化（6505）於3月9日，台塑接著在3月10日陸續宣告此為不可抗力事件，並啟動庫存配額供應與交期調整，而隨原油價格大幅震盪，雖客戶預期看漲而詢價踴躍，然中、下游 產品恐因售價反應遞延致利差損失，目前台塑正積極調整運輸 路線及尋找替代料源，儘早恢復正常供貨，解除不可抗力狀態。

台塑集團將退出「大色貨」廉價競爭市場，鎖定高利潤且具認證門檻之差別化產品，台塑（1301）、南亞（1303）及台化（1326）三公司差別化產品佔比，將由去（2025）年 54.1%，預計至今（2026）年提升至56.4%，產品結構優化預估將使今年差別化產品利益額，比去年每個月增加約4.7億元。

台塑董事長郭文筆指出，配合台積電（2330）在地化供應政策，積極推動電子級化學品及半導體關鍵材料之擴建，預計今年完成電子級異丙醇（IPA）廢液回收 工程、2027年電子級氫氟酸二期擴建投產、電子級氫氣與國內首家原子層沉積（ALD）釕金屬前驅物產線完工、2028年量產電子級 硫酸、鹽酸及光阻稀釋劑等產品之布建，自2018年全面推動 AI 作業，截至去年總投資金額已達 31億元，累計完成案件數 2145件，年效益達78億元，其中由 各公司自主開發比例高達85%，未來更將以年效益 300 億元為推動目標。

吳嘉昭指出，南亞（1303）秉持「多元佈局，創新發展」戰略，除今年差別化產品比重將由去年54.9%提升至58.2%外，今明兩年發展重點將 聚焦醫材、半導體及電力系統等三大領域：在醫材新事業方面，已 投入減白血袋、高階抗沾黏膜等21項開發案，產品涵蓋檢驗、牙科、骨科及心臟血管四項科別，及再生醫療、手術等兩大類，預估年產值達14億元。

半導體材料包含已量產之製程用薄膜，開發中的預電子級雙氧水、CO2及氟系管材等6項主要產品也將於今明兩年 投產，預估年產值約30億元；打造電力系統新事業，除既有配電盤等產品外，與國外公司合作開發H級變壓器(耐高溫)、引進韓國技術發展高壓輸電設備，由「單一設備供應商」轉型為「電力系統解決 方案提供者」。

此外，南亞並透過同業合作強化競爭力，加速轉型腳步，如與日東紡以產能互補方式擴大電子級玻纖絲(布)供應量，攜手華城電機共同 佈局及搶佔美國電力基礎建設商機等。

台化董事長洪福源強調，已透過「數位轉型、能源轉型、循環經濟及新事業開發」四大小組強化轉型業務推動，除了持續開發小水力發電外，將利用自有發電能力優勢，推動閒置工業用地招商與活化，今年將完成新港、龍德廠區餘電外售予運算中心業者，明（2027）年完成設置5N電子級氫氣純化設備，並加速碳化矽（SiC）、聚醯亞胺（PI）及鈣鈦礦等原料開發，打入電子業材料 供應鏈。

在有事業之經營主軸將以「差異化」為核心，結合客製化、高利潤與需認證之優勢，擴大醫材、車用及AI伺服器等利基型產品比例， 透過精進產銷結構，強化經營體質並跨足半導體材料與儲能應用領域。

台塑化董事長曹明則說，轉型策略聚焦「強化核心、新事業、循環經濟及能源轉型」四大構面。為優化乙烯原料 成本，「乙烷進口入料」專案預計今年底完工，明年第一季啟用；永續航空燃油SAF於去年產量已逾 5,500 噸並獲得國際 認證，供應國內兩大國籍航空使用，新事業除深耕美國路易斯安那州頁岩氣開採外，高值化 HSBC 廠亦於去年11月試產成功，預估可增加年利益約2.5億元；雲林小水力發電則於2025年7月商轉，每年穩定供綠電229.8萬度。
 

關鍵字： 台塑南亞台塑化台化油價吳嘉昭

2026-03-12 16:41
