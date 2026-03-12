中信金去年EPS 4.08元　總座：股利配發率維持6成、現金為主

▲中信金總經理高麗雪。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中信金（2891）於今（12）日舉行法人說明會，由總經理暨發言人高麗雪、財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。去（2025）年稅後盈餘806.2億元、EPS 4.08元，56.9萬名股東關注股利發放，高麗雪表示，會維持以往六成左右的配發率為目標，且以現金為主，不過最後須經董事會討論後決議。

子公司方面，中信銀去年合併稅後盈餘達573億元，較前年同期成長16%，創下歷年新高，受惠於存放款規模擴大與利差走揚，淨利息收益年增近22%；財富管理、法人金融與信用卡等業務同步成長，帶動手續費收入年增近11%，海外市場表現亦十分亮眼，稅前獲利年增16%，占整體銀行獲利三成以上，展現國際布局持續深化。

在保險業務方面，台灣人壽持續深化通路經營並推出多元化商品，帶動分紅及投資型保單業績大幅成長，去年新契約保費年成長54%；在投資方面，台灣人壽成功掌握市場契機，適時實現股票及私募基金的資本利得；惟因12月份額外提撥三成稅前獲利以強化外匯價格變動準備金，去年累計稅後盈餘為208.5億元，前年減少3%，整體財務表現仍屬穩健。

對於今年台灣經濟景氣的看法，高麗雪指出，受惠於全球AI應用擴張，出口動能優於預期，主計處已上修今年經濟成長率預估，且國內通膨趨緩，央行利率政策不變，對於整體經濟抱持審慎樂觀。

至於Fed今年的利率動向，高麗雪分析， 聯準會於去年九月啟動降息循環，而且降息三次，目前市場普遍預期今年仍可能降息，下半年降息空間約2碼，Fed降息對於中信銀淨利息收入（NII）影響有限。

