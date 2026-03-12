台南副都心迎建設紅利　在地：科技人4字頭房價先卡位

▲台南近年在半導體與AI產業帶動下，產業轉型明顯，「南台南副都心」被視為未來城市發展的重要核心。（圖／台慶不動產東區台南中華南紡加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南近年在半導體與AI產業帶動下，產業轉型明顯，「南台南副都心」被視為未來城市發展的重要核心。隨著台鐵地下化、COSTCO商四促參案、運動藝文休閒園區及南科第4期等重大建設發酵，專家預期，2030年將迎來人口與產業紅利，科技人已搶先卡位。

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則

[廣告]請繼續往下閱讀...

台慶不動產台南中華南紡加盟店店東楊順森指出，南台南副都心最大關鍵建設之一，是台鐵地下化計畫，該工程預計今年底啟動，未來南台南站將成為地下化後的重要新站點，預計最快2029年底啟用。

▲台鐵南台南站周邊同步規劃多項大型開發案，商業與大型公共建設有機會在2030年前後陸續成形，區域生活機能將出現明顯升級。（圖／台慶不動產東區台南中華南紡加盟店提供）

而車站周邊同步規劃多項大型開發案，其中最受矚目的，便是台糖對面的商四促參案，由COSTCO規劃進駐開發，預計2028年動工、施工約2年。

此外，副都心周邊也規劃運動藝文休閒園區，未來將設置台南「小巨蛋」等大型場館，同樣預計2028年動工。若依目前時程推算，商業與大型公共建設有機會在2030年前後陸續成形，區域生活機能將出現明顯升級。

▲南台南副都心目前進場買家，多以科技產業族群為主，包括沙崙智慧綠能科學城、工研院場域及相關研發中心的高科技從業人員。（圖／台慶不動產東區台南中華南紡加盟店提供）

楊順森指出，產業面也具關鍵支撐，南科第4期將設於歸仁高鐵特區，規劃台積電2奈米廠進駐，預計2028年完工，相關產業鏈估計可帶來約3.5萬人口進駐，市場普遍預期未來居住需求將外溢至周邊生活機能完整區域，包括南台南副都心、平實營區及虎尾寮等地。

在產業與建設題材加持下，區域房價提前反映利多。楊順森透露，目前副都心新案單價46~48萬元，周邊屋齡20~30年中古大樓則約每坪25萬元上下，部分40年以上舊透天，總價約1000萬元上下。即使近期房市買氣降溫，價格仍未出現明顯修正。

▲台慶不動產台南中華南紡加盟店店東楊順森指出，副都心因未來建設密集，加上產業人口尚未全面進駐，市場普遍看好中長期發展。（圖／台慶不動產東區台南中華南紡加盟店提供）

楊順森指出，近期台南房市成交量確實受到信用管制影響，與去年相比約減少15%，不過副都心因未來建設密集，加上產業人口尚未全面進駐，市場普遍看好中長期發展，現階段房價平穩，未出現跌幅。

目前進場買家，多以科技產業族群為主，包括沙崙智慧綠能科學城、工研院場域及相關研發中心的高科技從業人員。由於不少科技公司已陸續在沙崙設點，但當地住宅機能尚未成熟，因此多選擇居住在副都心、平實營區或虎尾寮等生活機能較完整的區域。

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則