群創「轉型成績單」報喜！　董座：先進封裝FOPLP出貨成長10倍

群創光電 (3481)近日在股市表現火熱，今（12）日盤中一度觸及漲停價33.3元，終場以32.95元作收，漲幅達8.75%，成交量飆出達168.5萬張，公司今日舉行法說會，董事長洪進揚針對外界最關注的現有南科第二和第五廠處分進度表示「沒有時間表」，至於為公司帶來轉機題材先進封裝技術FOPLP出貨成長10倍。

洪進揚指出，目前南科第二和第五廠這兩廠都還在生產且產能滿載，之前董事會有這個決議，希望未來可以關停，但還沒有時間表，現在還在跟潛在買家討論過程，而且客戶部分該交付的還是要交付，未來產能能分流到其他廠，但也是要改規格，不同廠規格可能不同，這是一環扣一環的，這都要跟客戶討論。

另外針對群創轉型半導體，他則說，目前FOPLP chip-first已經從之前四百多萬顆成長到四千多萬顆，這是成長十倍，且產能是滿的，目前是希望把產能提升上去，也有信心再提升，目前以今年投資來看是少的，但產能會是增加的，且良率是好的，今年與明年在半導體業務的主要目標，是取得RDL(重佈線層)、TGV(玻璃通孔)的客戶認證。

洪進揚也說，雖然半導體今年到不了整體營收1%，但這在獲得認證後會有，他會是改變先進封裝的技術，大家之前會質疑群創會做封裝嗎，但目前接觸到的客戶對此都很正面。

另外，談到今年面板業景氣，洪進揚則說，TV面板稍微好一點，整體的市場成長率還是有，因為價格受到記憶體影響相對小，所以儘管價格暴漲，對於需求沒有太大傷害，第一季價格不錯，第二季可以繼續下去，但筆電、手機記憶體漲比較多，產品價格不能這樣漲上去，需求可能會受到影響。

洪進揚最後也特別提到近期經典賽台灣的好表現，他指出，每個群創人其實都有台灣隊的韌性，也謝謝投資人的支持。

群創受惠於持續輕資產及優化產品組合並提升高毛利業務貢獻，2025年全年營收年成長 4.7%。在獲利表現方面，2025 年營業淨損較前一年大幅改善、連兩年全維持正獲利。公司的總股東報酬率持續領先全球同業。



在股利政策方面，群創董事會決議於股東會提報每股配發現金股利新台幣 1 元，其中包含以盈餘分配每股 0.5 元以及以資本公積發放每股 0.5 元。



展望未來，公司將持續加速面板業務的轉型，配合市場變化與非面板業務比重提升，持續聚焦資源於具長期成長潛力應用場域，中長期將以跨足「高毛利、高門檻」的新事業為目標佈局，將其打造成公司未來的主要成長動能。