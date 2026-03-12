兆豐金去年獲利創史上新高　總座：今年股利可望優於去年

▲兆豐金去年獲利創新高，今年股利可望優於去年。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

兆豐金（2886）今（12）日召開線上法說會，去年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，針對49.5萬名股東關心股利政策，總經理張傳章指出，會參考過去幾年的平均配發率，以配發現金股利為主，由於去年獲利創高，預期今年發放現金股利將高於去年1.6元水準，實際金額要等到4月董事會通過再對外宣布。

張傳章說，去（2025）年以來，全球仍面臨關稅變動、地緣政治風險升溫及供應鏈重組加速等結構性挑戰，市場波動持續；然而在多重不確定因素交錯下，兆豐金持續強化經營體質與風險控管，展現穩健經營成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應全球產業結構重組趨勢，兆豐金積極掌握AI、半導體供應鏈再分布、淨零轉型與綠能投資等新興商機，持續推動跨境金融、供應鏈金融與永續金融服務，協助企業客戶在高度不確定的環境中提升競爭力。

子公司方面，兆豐銀全年稅後淨利288.66億元，在AI與半導體產業需求帶動下，台幣放款年成長率8.1%，高資產財富管理業務（AUM）規模達 2462 億元，展現深耕專業客群的成果。

非銀行子公司亦呈現全面且穩健的成長態勢，票券子公司全年稅後淨利 25.25億元，年成長率14%，各項業務市佔率持續維持市場第一；證券子公司稅後淨利 22.58 億元，資本市場業務表現穩健；產險子公司稅後淨利7.61億元，年成長率高達85%，為集團成長之冠；AMC子公司稅後淨利 2 億元，年增24%；投信子公司稅後淨利1.24億元，年增35%，非銀行子公司整體表現亮眼。

除了在核心金融領域展現強勁實力，張傳章更進一步表示，面對台美關稅新制上路與台灣企業加速赴美布局的趨勢，兆豐集團將以「跨境整合、政策對接、風險共擔、效率提升」四大原則全力支援企業客戶。首先，在企業對美投資方面，兆豐銀行已備妥赴美建廠、併購、設備購置與營運周轉等多元融資解決方案，並善用政府金融支持工具—包括國發基金之海外投融資貸款、海外信用保證基金與規劃中的赴美投資信保機制—以協助降低企業與銀行的融資風險；同時憑藉銀行海外據點綿密的優勢，提供企業供應鏈跨國布局所需的在地化與跨境金融服務。

