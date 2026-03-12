外資大砍台股711億！力積電賣最多　反手加碼面板雙雄

▲台股今大跌逾500 點，示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（12日）在台積電（2330）、記憶體等電子股領跌下，指數開低走低，收跌532點，外資轉為賣超711.28億元，其中大砍力積電（6770）逾5萬張居首位，反手大買面板雙雄友達（2409）、群創（3481）合計買超逾14 萬張。
觀察三大法人合計賣超台股 811.68 億元，其中自營商賣超91.97億元，投信賣超8.43億元，外資及陸資賣超711.28億元。
外資今賣超前10大個股，依序為力積電5萬8751張、中信金（2891）3萬6733張、南亞（1303）3萬1856張、南亞科（2408）2萬1458張、元晶（6443）2萬1131張、台積電（2330）1萬9046張、臺企銀（2834）1萬6807張、鴻海（2317）1萬5913張、台塑化（6505）1萬5292張、玉山金（2884）1萬4664張。
外資今買超前10大個股，依序為友達10萬3121張、群創4萬3944張、華邦電（2344）1萬2767張、中鼎（2481）1萬1237張、強茂（2481）9630張、陽明（2609）9627張、至上（8112）9026張、和碩（4938）8230張、兆赫（2485）8087張、燿華（2367）7790張。
讀者迴響