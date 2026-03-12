新興航運去年EPS1.45元、股利1元　今年本業好且有售船利益

▲新興航運今年本業、業外估計都有優於去年表現。圖為新興董事長許積皋。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)今(12)日公布去年全年合併營業收為新台幣44.08億元，與2024年大致持平；合併稅後淨利為8.47億元，EPS1.45元，擬配發現金股利1元，配發率68.97%，以今日股價35.50元計算，殖利率2.82%。今年散裝與油輪市場運價表現估計會優於去年，加上公司出售1艘超大型油輪(VLCC)，將貢獻今年上半年稅前EPS1元，業績可望明顯好轉。

新興說明，公司2024年因有出售一艘舊船，出現一次性利益，獲利優於2025年，若排除此項一次性因素，2025年營運表現更能反映公司核心航運業務的實際經營成果。

去年第四季，全球乾散貨與原油運輸市場受到季節性需求回升與部分航線因地緣政治因素

影響導致航程延長的帶動，整體船舶利用率與平均租金均較第三季改善，推動公司單季營運顯著回升。

第四季單季合併營業收入13,83億元，較第三季增加39%，較去年同期增加35%；單季稅後淨利為5.62億元，EPS0.96元，較第三季的0.27元顯著提升，主要反映第四季航運市場需求回溫與運價改善。

董事會並決議擬配發2025年度現金股利每股1元，合計配發現金股利585,353,297元。股利將依配息基準日股東名簿所載持股比例分配，分配至元為止，元以下捨去，未滿1元之畸零數列入公司其他收入。實際配息基準日及發放日將由董事會另行訂定。以近期股價估算，

公司過去股東會長期在福華飯店召開，今年因福華進行改裝，將於6月11日上午9時在台北遠東香格里拉飯店地下1樓怡東園(台北市敦化南路二段201號)。股票停止過戶期間為115年3月25日至115年4月7日。