東森國際去年EPS1.99元、股利1.2元　自然美轉盈、東森購物獲利攀升　

快訊／4檔明起處置「抓去關」 股價腰斬營建股入列

證交所、櫃買中心今（12日）公告檔明（13日）起列入處置的新名單，包括上市的立萬利（3054）、嘉基（6715）、工信（5521）及上櫃的三圓（4416），處置時間從明起至3月26日。

群創「轉型成績單」報喜！ 董座：先進封裝FOPLP出貨成長10倍

群創光電 (3481)近日在股市表現火熱，今（12）日盤中一度觸及漲停價33.3元，終場以32.95元作收，漲幅達8.75%，成交量飆出達168.5萬張，公司今日舉行法說會，董事長洪進揚針對外界最關注的現有南科第二和第五廠處分進度表示「沒有時間表」，至於為公司帶來轉機題材先進封裝技術FOPLP出貨成長10倍。

兆豐金去年獲利創史上新高 總座：今年股利可望優於去年

兆豐金（2886）今（12）日召開線上法說會，去年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，針對49.5萬名股東關心股利政策，總經理張傳章指出，會參考過去幾年的平均配發率，以配發現金股利為主，由於去年獲利創高，預期今年發放現金股利將高於去年1.6元水準，實際金額要等到4月董事會通過再對外宣布。

中信金去年EPS 4.08元 總座：股利配發率維持6成、現金為主

中信金（2891）於今（12）日舉行法人說明會，由總經理暨發言人高麗雪、財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。去（2025）年稅後盈餘806.2億元、EPS 4.08元，56.9萬名股東關注股利發放，高麗雪表示，會維持以往六成左右的配發率為目標，且以現金為主，不過最後仍要須經董事會討論後決議。

外資大砍台股711億！力積電賣最多 反手加碼面板雙雄

台股今（12日）在台積電（2330）、記憶體等電子股領跌下，指數開低走低，收跌532點，外資轉為賣超711.28億元，其中大砍力積電（6770）逾5萬張居首位，反手大買面板雙雄友達（2409）、群創（3481）合計買超逾14 萬張。

台塑集團拚轉型 總裁吳嘉昭：2030年創造386億元效益

面對中國大陸石化產能大幅外溢、市場低價競爭白熱化，以及石球石化產業供需結構失衡導致的利差挑戰，台塑集團總裁吳嘉昭指出，轉型戰略鎖定產品高值化、產業轉型兩方向，產品高值化效益顯現會比十年磨一劍產業轉型來得快，也是四大公司目前努力重點，轉型案件共113案，預估至2030年將創造386億元之年利益，包含轉型效益213億元及差別化產品效益173億元，展現轉型的質變與量變。

荷莫茲海峽船體兵險周內跳漲5倍 惟安全通過可退5成保費

國內保賠業者指出，昨(11日)12艘船隻通過荷莫茲海峽，其中10艘載有伊朗石油或為中國船隻，均安全通過，其餘2艘遭到攻擊，其中1艘泰國船隻起火燃燒，目前戰爭險(兵險)以自本月5日最高1%提高到5%，不過保費有協商空間，安全通過還可退費約五成。

陽明去年EPS4.9元、股利2元 估地緣政治影響海運供應鏈穩定性

陽明海運(2609)今(12)日公告114年度合併營業收入為新台幣1635.58億元，稅後淨利170.97億元，稅後EPS為4.9元。考量永續發展與持續優化船隊結構所需，經董事會決議配發現金股利每股2元，配發率40.82%，殖利率3.22%。

台股回挫逾650點！股王、股后逆勢創高 信驊噴10450新天價

台股今（12）日拉回整理，一度重挫逾655點，跌破33500關卡，惟股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）今同步創天價，信驊站穩萬金噴10450新高，穎崴則首站上6000元。

面板股買瘋了！群創1小時爆「百萬張大量」 雙雄霸榜居人氣王

受惠AI算力紅利、FOPLP（扇出型面板級封裝）打入低軌衛星等利多題材，面板雙雄群創（3481）、友達（2409）成盤面搶進標的，群創交易約1小時即破百萬張，帶動友達買盤跟進，惟短線漲多，見獲利了結賣壓出籠，而面板雙雄穩居台股成交第一、第二位。