東森國際去年EPS1.99元、股利1.2元　自然美轉盈、東森購物獲利攀升　

▲今年下半年即將完工啟用的東森集團全球營運總部恩典大樓。（圖／東森國際提供）
記者張佩芬／台北報導
東森國際(2614)公告114年度營運成果，全年合併營收達新台幣54.7億元，稅後淨利6.53億元，每股盈餘(EPS)1.99元，較去年稅後淨利3.72億元及EPS1.14元成長75%。董事會並通過擬配發每股現金股利0.4元、股票股利0.8元，合計1.2元股利，展現穩健經營成果。
在轉投資事業表現方面，自然美與東森購物成為主要成長動能。自然美受惠「AI科美、大健康」策略帶動，2025年全年營收約新台幣22億元，年增約50%，並由2024年虧損約4.2億元，大幅改善為2025年稅後獲利約4,000萬元，成功轉虧為盈。
其中，中國大陸市場營收約新台幣18.3億元，年增74.7%，占整體營收約82.7%，為主要成長引擎；通路布局亦持續擴大，截至2025年底全球加盟門市與銷售據點達2,070家，較2024年的1,768家增加302家、年增約17.1%，其中加盟通路全年新開店425家、直營門市增加至23家，全年新增門市數較前一年增加116家，持續強化品牌市場布局。
東森購物則持續受惠AI導入與營運效率提升，114年度稅後淨利逾新台幣13億元，每股盈餘(EPS)高達12.9元，獲利表現持續攀升；股利配發方面，前兩季已配發現金股利每股5.5元，將再配發每股4元，合計每股配發9.5元，股東回饋表現亮眼。
東森國際表示，未來將持續深化核心事業經營，強化資產活化與轉投資管理，並透過AI、數位化及大健康布局，擴大營運綜效，提升整體企業價值與股東權益。
同時，集團林口總部大樓預計將於今年完工，與晶華品牌合作之飯店資產規劃亦將持續推進，結合總部營運、資產活化及整體策略布局，進一步強化東森國際中長期發展動能，為集團未來營運成長增添穩定支撐。
