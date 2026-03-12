Gogoro創辦人陸學森爆「欠1.5億失聯」！尹衍樑跨海查資產追債

▲Gogoro創辦人陸學森。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

曾帶領電動機車品牌Gogoro崛起的創辦人陸學森，近日傳出因欠款約新台幣1.5億元而失聯，引發市場關注。有媒體報導，潤泰集團總裁尹衍樑已動員律師團，向美國紐約南區聯邦地方法院聲請跨境取證，要求金融機構清查陸學森名下帳戶與相關股權資料，試圖追回債務。對此，Gogoro方面回應，相關事件與公司營運無關，不予評論。

認股貸款未還 尹衍樑代償1.5億

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《民報》，雙方債務糾紛可追溯至2017年。當時陸學森透過其全資持有的公司向兆豐銀行申貸549萬美元（約新台幣1.7億元），用於認購Gogoro股票，而尹衍樑則出面擔任連帶保證人。未料貸款於2025年到期後，陸學森與其公司並未依約清償，本息約462萬美元（約新台幣1.5億元），最終由身為保人的尹衍樑代為償還。

▲潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

律師團跨海行動 鎖定美國金融機構

為追回款項，尹衍樑於2026年初採取法律行動，除在台灣提起訴訟外，也向紐約南區聯邦地方法院聲請跨境取證，鎖定包括摩根士丹利、E*Trade、Computershare及Continental Stock Transfer & Trust等金融機構，要求查閱陸學森及其公司名下帳戶資金流向，以及Gogoro股票轉讓與變現紀錄。法界人士分析，此舉可能是為防止債務人轉移資產。

曾是力挺伯樂 情誼因爭議生變

陸學森2011年創立Gogoro，主打電池交換與智慧電動機車生態系，迅速成為台灣電動機車產業代表人物。外界指出，創業初期尹衍樑長期提供資金與資源支持，甚至在陸學森認股資金不足時出面擔保。不過2024年Gogoro因中國製零件「洗產地」爭議爆發，陸學森同年9月辭去董事長暨執行長職務，雙方關係也逐漸轉趨低調。

隨著美國法院受理相關聲請，陸學森在海外的資產與資金流向可能逐步被揭露。這場橫跨台灣與美國的追債行動，也讓外界關注兩人長達十餘年的合作關係是否正式決裂。