快訊／中東戰事逼漲油價！道瓊下跌近600點　台積電ADR下挫2.68%

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股12日開盤，三大指數齊跌。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

受伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油價飆漲等因素影響，美股三大指數12日開盤均開低走低，道瓊指數下跌近600點，跌幅達到1.26%，台積電ADR也下跌2.68%。

美股三大指數截至台灣時間12日晚間9點45分情況如下：
道瓊指數下跌597.58點，或1.26%，報46819.69點。
那斯達克指數下跌185.53點，或0.82%，報22530.60點。
S&P 500指數下跌56.35點，或0.83%，報6719.45點。

【事發瞬間曝】高雄25歲騎士「疑闖紅燈」遭大貨車撞

