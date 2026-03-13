貨量不足美國線本月中不漲了　歐洲區間航線將收緊急燃油附加費

▲馬士基航運美西線決定本月中不漲價。(圖／港務公司提供)

記者張佩芬／台北報導

伊朗戰爭雖然給了船公司美國線運價調漲理由，但因目前船隻裝載率僅五到六成，馬士基航運美西線決定本月中不漲價，每大箱(40呎櫃)1500美元實施到本月底，非聯盟船也不漲了，指標性聯盟會員公司，昨(12)下班前通知漲價案延本月19日；超大型與大型攬貨公司一致認為，美國線本月中漲價案確定是漲不成了，估計4月初，甚至4月中才有機會調漲。

一家超大型攬貨公司負責人指出，中國大陸很多工廠本月中才復工，都還沒開始出貨，現在船隻裝載率都很低，估計即使到本月下旬也沒機會調漲，目前美西每大箱運價約1600美元，美東約2400美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐洲線本月中沒有推漲價方案，但是業界龍頭地中海航運(MSC)率先提出歐洲與地中海、黑海之間航線的區域航線，本月16日開徵的緊急燃油附加費徵收辦法，攬貨業估計有機會藉以提升實質運價，但能不能漲足有待觀察。

MSC通知客戶，鑑於當前地緣政治局勢及由此直接導致的燃油成本飆升，將自本月16日起對北歐(包括英國和斯堪的納維亞-波羅的海地區與東北地中海之間、歐洲內部短程海運以及希臘、土耳其、黑海航線收取乾櫃81美元，冷藏櫃121美元的緊急燃油附加費。另多條歐洲區間航線也都訂有收費標準。

地中海航運也通知客戶，亞洲-美國與加拿大航線的緊急燃油附加費收取辦法，預定4月9日生效，美東與加拿大東岸每20呎櫃215美元、40呎櫃430美元、45呎高櫃544美元、20呎冷藏櫃322美元、40呎冷藏櫃644美元；美國西岸與加拿大西岸各型櫃分別收136、272、344、204與408美元。

3月9日新加坡低硫船用燃油一度曾上漲至每噸1200美元，昨日已降至1049美元，但仍是伊朗戰爭前每噸500美元上下的倍數價，不過鹿特丹昨日僅賣748美元，紐約更低，是718美元，洛杉磯則要1037美元，與香港的1032美元，顯示全球主要加油港價差很大，估計船公司都會設法在低價港口加滿油。

而目前距離4月9日還有近一個月時間，到時戰情如何，油價多少都還是未知數，船公司只是儘量預防性的從高申報。