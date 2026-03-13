施俊吉：301條款碾壓ART　美國對台落井下石

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

美國12日宣布對台灣等16國啟動301調查。行政院前副院長施俊吉對此在臉書發文，直言301條款地位、碾壓台美對等貿易協定（ART），面對反覆無常的美國總統川普（Donald Trump）誰能確保結果。

施俊吉12日在臉書發文指出，美方上次對台祭出301調查已是1992年，如今在我國因美伊戰爭陷入天然氣恐慌之際，發動301條款對台進行調查是落井下石。他批評主政者不論黨派，對美談判者僅知恐嚇國人、助長美國意志，不知善用國民意見與憂慮以拒豺狼。

法律位階碾壓協定恐成空談

美國點名電子零組件與半導體為調查重點，行政院雖稱能確保ART結果，但施俊吉直言ART僅是行政協定，並非參院批准的正式條約，法律地位遠低於《1974年貿易法》的301條款。若川普不留餘地，台灣企業恐需吞下不確定性。

施俊吉分析，調查不排除在7月24日臨時進口附加稅失效前完成，或在11月3日美國期中選舉前達成目標。他認為若我國不敢動用先進製程晶片出口管制或出口關稅當槓桿，「投降是最簡單的辦法」，台灣只需投降一次就夠，但現今美國不珍惜我方溫順，竟祭出無上限關稅鎮懾。

美不念溫順舊情祭關稅鎮懾

施俊吉感嘆，曾建議政府待最高法院判決出爐、川普關稅敗相顯露後再簽ART，若當時採納建言就只需納貢一輪。而今美國不念舊情，對台灣祭出301條款，若我方無法拿出對等籌碼制衡，恐怕只能現在就投降以消災滅禍，這對台灣產業長期發展將造成嚴重衝擊。