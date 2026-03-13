ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台塑藏「神隊友」　美伊戰爭反獲利

台塑集團總裁吳嘉昭（中）舉行記者會，台塑化董事長曹明（左1）、台塑董事長郭文筆（左2）、台化董事長洪福源（右2）、台塑總管理處總經理林善志（右1）共同出席。

台塑集團總裁吳嘉昭（中）舉行記者會，台塑化董事長曹明（左1）、台塑董事長郭文筆（左2）、台化董事長洪福源（右2）、台塑總管理處總經理林善志（右1）共同出席。

圖、文／鏡週刊

中東戰火掀油價狂潮！荷姆茲海峽危機讓全球原油市場陷入恐慌，近期價格暴起暴落，然而這隻打亂全球能源供應鏈的黑天鵝，在台灣石化巨頭眼中，卻也意外撬開中國大陸當前產能過剩僵局，有望緩解石化業的紅海割喉戰。

台塑石化董事長曹明。

台塑石化董事長曹明。

台塑集團總裁吳嘉昭自去年8月接下總裁職位後，昨（12）日首次率領台塑集團各大公司董事長、總經理舉行記者會，談轉型與變革，但外界最關注的，還是美國與伊朗的戰爭，正在影響全球產業。

「未來油價會怎樣，就算打電話問川普，他也不知道。」近期國際油價詭譎多變，台塑石化董事長曹明表示，因為台塑石化的設備可以煉比較重的油，所以現在全球找油。

身為台塑集團與眾多台灣石化業者的上游供應，台塑石化原本八成的油來自中東地區，在目前荷姆茲海峽航運中斷、甚至有些已停產的狀況下，現在改為全球大買家，除了科威特、伊拉克或阿曼，東南亞、甚至西非的油也已經買到。「現在不先緊張，後面會很慘。」

吳嘉昭也坦言，近期原料價格無法掌握，所以現在台塑石化、台塑已宣告為不可抗力事件，暫時停止報價與接單，優先確保長約客戶的供應，也全力供應國內的油品需求。汽柴油價格也會跟進中油的緩漲機制。

其實台塑集團還有一個「神隊友」，就是台塑美國公司，台塑董事長郭文筆表示，這次中東戰爭讓全亞洲煉油廠都受到影響，但美國的乙烯不是用油、而是用乙烷裂解的，不但成本較低、也沒受到這次戰事波及，所以台塑美國可以順勢賣到歐洲去，目前那邊多種產品的價格都已經上漲，有助改善獲利。

且全亞洲煉廠都碰到相同斷油問題時，原本中國大陸的「便宜油」也會因此斷鏈，郭文筆提到，伊朗是中國大陸第三大原油供應國，且可以買進大量被制裁的低價原油，成本跟其他國家差太多，所以才能打價格戰，現在對其他業者來說非常有利。

台化董事長洪福源也提到，他1月到中國大陸考察，已經看到當地同業有所覺悟、反省過去的價格戰，加上現在油的原料不足，所以過去低價傾銷的問題會解決不少，今年沒有太大問題。

除了買不到便宜油，郭文筆也提到，中國大陸政府要祭出鐵腕，今年4月起，取消PVC等產品出口的13％退稅，可能因此淘汰掉大量的東部沿海外購電石的業者，印度同業也鍥而不捨地要求當地政府對中國廠商推出反傾銷稅，這些因素會讓整個亞洲石化產業先前的衝擊減少，對台塑也非常有利。

一場遠在中東的戰火，讓台塑四寶面臨供應鏈重組的極限挑戰，卻也適時地打掉了競爭對手的低價籌碼。


關鍵字： 鏡週刊台塑

美股12日（周四）收盤全盤皆墨，台股今（13日）低開，以下挫366.08點、33215.78點開出，跌勢擴大，下跌568.40點至33013.46點，險守33000點；台積電低 開下跌45元至1840元。

2026-03-13 09:07

2026-03-13 09:07
伊朗戰爭雖然給了船公司美國線運價調漲理由，但因目前船隻裝載率僅五到六成，馬士基航運決定本月中不漲價，美西線每大箱(40呎櫃)1500美元實施到本月底，非聯盟船也不漲了，指標性聯盟大船公司，昨(12)下班前通知漲價案延本月19日；超大型與大型攬貨公司一致認為，美國線本月中漲價案確定是漲不成了，估計4月初，甚至4月中才有機會調漲。

2026-03-13 01:30

2026-03-13 01:30
中菲行國際物流(5609)董事會今(12)日通過去年財報，集團營業額為新台幣296.81億元，年增2.5%；稅後淨利11.26億，年增17.9%；每股盈餘(EPS)為8.00元，年增18.0%，整體獲利表現穩健成長。公司董事長錢文君表示，今年將把握全球貿易結構調整所帶來的長期機會。

2026-03-12 22:11

2026-03-12 22:11
財政部北區國稅局12日表示，納稅義務人申報綜合所得稅，列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，如受有保險給付，應自醫藥及生育費中予以減除，按減除後的餘額列報扣除。

2026-03-12 21:41

2026-03-12 21:41
大型航空貨運承攬業者指出，伊朗戰爭造成無人機出貨量大增，加上經中東飛歐洲航班減少，且多數航空公司需要繞飛，航空公司已陸續通知本月16日或17日起，台灣飛歐洲每公斤運價要提高新台幣30元，漲幅約24%，加上本月初已調漲的10元，累計調幅達37.48%，估計很快燃油附加費也會調升。

2026-03-12 20:43

2026-03-12 20:43
東森國際(2614)公告114年度營運成果，全年合併營收達新台幣54.7億元，稅後淨利6.53億元，每股盈餘(EPS)1.99元，較去年稅後淨利3.72億元及EPS1.14元成長75%。董事會並通過擬配發每股現金股利0.4元、股票股利0.8元，合計1.2元股利，展現穩健經營成果。

2026-03-12 20:20

2026-03-12 20:20
民眾購車時，為了省下強制車險保費支出，通常把車子登記在費率較低的女性名下，這也造成實際開車駕駛人、投保車主並非同一人，金管會已向行政院報告，著手研議強制責任險費率計算，是否納入性別因素以及如何調整年齡級距，預計希望半年內有會初步研議結果出爐。

2026-03-12 20:07

2026-03-12 20:07
長榮航空（2618）今日公佈2025年營業收入新台幣2042.50億元，較2024年減少1.1%；本期淨利新台幣261.46億元；每股盈餘新台幣4.84元，寫歷史次高成績。

2026-03-12 19:21

2026-03-12 19:21
新興航運(2605)今(12)日公布去年全年合併營業收為新台幣44.08億元，與2024年大致持平；合併稅後淨利為8.47億元，EPS1.45元，擬配發現金股利1元，配發率68.97%，以今日股價35.50元計算，殖利率2.82%。今年散裝與油輪市場運價表現估計會優於去年，加上公司出售1艘超大型油輪(VLCC)，將貢獻今年上半年稅前EPS1元，業績可望明顯好轉。

2026-03-12 19:07

2026-03-12 19:07
證交所、櫃買中心今（12日）公告檔明（13日）起列入處置的新名單，包括上市的立萬利（3054）、嘉基（6715）、工信（5521）及上櫃的三圓（4416），處置時間從明起至3月26日。

2026-03-12 18:22

2026-03-12 18:22

