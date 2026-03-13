台塑藏「神隊友」　美伊戰爭反獲利

▲台塑集團總裁吳嘉昭（中）舉行記者會，台塑化董事長曹明（左1）、台塑董事長郭文筆（左2）、台化董事長洪福源（右2）、台塑總管理處總經理林善志（右1）共同出席。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中東戰火掀油價狂潮！荷姆茲海峽危機讓全球原油市場陷入恐慌，近期價格暴起暴落，然而這隻打亂全球能源供應鏈的黑天鵝，在台灣石化巨頭眼中，卻也意外撬開中國大陸當前產能過剩僵局，有望緩解石化業的紅海割喉戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台塑石化董事長曹明。

台塑集團總裁吳嘉昭自去年8月接下總裁職位後，昨（12）日首次率領台塑集團各大公司董事長、總經理舉行記者會，談轉型與變革，但外界最關注的，還是美國與伊朗的戰爭，正在影響全球產業。

「未來油價會怎樣，就算打電話問川普，他也不知道。」近期國際油價詭譎多變，台塑石化董事長曹明表示，因為台塑石化的設備可以煉比較重的油，所以現在全球找油。

身為台塑集團與眾多台灣石化業者的上游供應，台塑石化原本八成的油來自中東地區，在目前荷姆茲海峽航運中斷、甚至有些已停產的狀況下，現在改為全球大買家，除了科威特、伊拉克或阿曼，東南亞、甚至西非的油也已經買到。「現在不先緊張，後面會很慘。」

吳嘉昭也坦言，近期原料價格無法掌握，所以現在台塑石化、台塑已宣告為不可抗力事件，暫時停止報價與接單，優先確保長約客戶的供應，也全力供應國內的油品需求。汽柴油價格也會跟進中油的緩漲機制。

其實台塑集團還有一個「神隊友」，就是台塑美國公司，台塑董事長郭文筆表示，這次中東戰爭讓全亞洲煉油廠都受到影響，但美國的乙烯不是用油、而是用乙烷裂解的，不但成本較低、也沒受到這次戰事波及，所以台塑美國可以順勢賣到歐洲去，目前那邊多種產品的價格都已經上漲，有助改善獲利。

且全亞洲煉廠都碰到相同斷油問題時，原本中國大陸的「便宜油」也會因此斷鏈，郭文筆提到，伊朗是中國大陸第三大原油供應國，且可以買進大量被制裁的低價原油，成本跟其他國家差太多，所以才能打價格戰，現在對其他業者來說非常有利。

台化董事長洪福源也提到，他1月到中國大陸考察，已經看到當地同業有所覺悟、反省過去的價格戰，加上現在油的原料不足，所以過去低價傾銷的問題會解決不少，今年沒有太大問題。

除了買不到便宜油，郭文筆也提到，中國大陸政府要祭出鐵腕，今年4月起，取消PVC等產品出口的13％退稅，可能因此淘汰掉大量的東部沿海外購電石的業者，印度同業也鍥而不捨地要求當地政府對中國廠商推出反傾銷稅，這些因素會讓整個亞洲石化產業先前的衝擊減少，對台塑也非常有利。

一場遠在中東的戰火，讓台塑四寶面臨供應鏈重組的極限挑戰，卻也適時地打掉了競爭對手的低價籌碼。



更多鏡週刊報導

四寶大逆襲2／護國神山的材料我們做的！台化變身「化工廚房」 南亞30年交情奪先機

四寶大逆襲3／碳排大戶反成綠電大亨進軍美國市場 製程銷售靠AI最強大腦操盤