記憶體撐台股！模組廠宇瞻強勢助攻　旺宏撿到槍鎖漲停

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI產業成長改變記憶體結構性改變，在價格依然看漲前提下，成為台股盤勢震盪之際多頭指標，今（13）日宇瞻挾著自結2月EPS 4.12元好表現，直接跳空鎖住173.5元漲停價位，創見（2451）、威剛（3260）、品安（8088）、十銓（4967）等模組廠漲幅都在2%以上強勢整理，而旺宏（2337）在本土投顧喊進下，也直奔108.5元漲停價位，到10點左右成交量突破22萬張，高居成交量第二大個股。

記憶體報價漲勢從DRAM擴及NAND，由於NAND大廠於今（2026）、明（2027）年兩年陸續退出MLC（Multi-Level Cell）市場，全球MLC位元數供給大幅減少，今年位元供應量年減51%，而明年年減幅也有30%之多。

大廠退出造成低容量eMMC位元的供需缺口，合約價自去年第四季起漲，今年第一季平均漲幅上看150%，挾著eMMC報價走揚，法人預估旺宏今年EPS上看30元，喊出股價上看300元驚人目標價，獲利轉機性強，儘管盤勢震盪，旺宏今日重登百元大關。

DRAM記憶體報價瘋漲，營運效益從顆粒廠擴及下游模組廠，宇瞻因股價漲幅過大，被要求公布近一個月獲利自結數，其2月合併獲利5.28億元，EPS 4.12元，逼近去年EPS 6.7元的61%，挾著消息面利多消息，股價跳空漲停，創下173.5元新高價位。

