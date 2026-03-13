ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記憶體撐台股！模組廠宇瞻強勢助攻　旺宏撿到槍鎖漲停

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI產業成長改變記憶體結構性改變，在價格依然看漲前提下，成為台股盤勢震盪之際多頭指標，今（13）日宇瞻挾著自結2月EPS 4.12元好表現，直接跳空鎖住173.5元漲停價位，創見（2451）、威剛（3260）、品安（8088）、十銓（4967）等模組廠漲幅都在2%以上強勢整理，而旺宏（2337）在本土投顧喊進下，也直奔108.5元漲停價位，到10點左右成交量突破22萬張，高居成交量第二大個股。

記憶體報價漲勢從DRAM擴及NAND，由於NAND大廠於今（2026）、明（2027）年兩年陸續退出MLC（Multi-Level Cell）市場，全球MLC位元數供給大幅減少，今年位元供應量年減51%，而明年年減幅也有30%之多。

大廠退出造成低容量eMMC位元的供需缺口，合約價自去年第四季起漲，今年第一季平均漲幅上看150%，挾著eMMC報價走揚，法人預估旺宏今年EPS上看30元，喊出股價上看300元驚人目標價，獲利轉機性強，儘管盤勢震盪，旺宏今日重登百元大關。

DRAM記憶體報價瘋漲，營運效益從顆粒廠擴及下游模組廠，宇瞻因股價漲幅過大，被要求公布近一個月獲利自結數，其2月合併獲利5.28億元，EPS 4.12元，逼近去年EPS 6.7元的61%，挾著消息面利多消息，股價跳空漲停，創下173.5元新高價位。
 

面板雙雄多空激戰！群創爆量續衝百萬張　重挫跌停買盤搶進

群創（3481）在經昨（12日）法人說明會後，股價今（13日）續激情演出，多空交戰，早盤一度摜壓到29.7元跌停價位，不乏搶短買盤介入，一度拉回到30元以上，惟賣壓沈重，30元失守，到11點30分左右成交量再破百萬張，居台股成交王，而友達（2409）則是盤下16元五日線震盪整理。

2026-03-13 11:30
記憶體撐台股！模組廠宇瞻強勢助攻　旺宏撿到槍鎖漲停

AI產業成長改變記憶體結構性改變，在價格依然看漲前提下，成為台股盤勢震盪之際多頭指標，今（13）日宇瞻挾著自結2月EPS 4.12元好表現，直接跳空鎖住173.5元漲停價位，創見（2451）、威剛（3260）、品安（8088）、十銓（4967）等模組廠漲幅都在2%以上強勢整理，而旺宏（2337）在本土投顧喊進下，也直奔108.5元漲停價位，到10點左右成交量突破22萬張，高居成交量第二大個股。

2026-03-13 10:32
貨量不足美國線本月中不漲了　歐洲區間航線收緊急燃油附加費

貨量不足美國線本月中不漲了　歐洲區間航線收緊急燃油附加費

伊朗戰爭雖然給了船公司美國線運價調漲理由，但因目前船隻裝載率僅五到六成，馬士基航運決定本月中不漲價，美西線每大箱(40呎櫃)1500美元實施到本月底，非聯盟船也不漲了，指標性聯盟大船公司，昨(12)下班前通知漲價案延本月19日；超大型與大型攬貨公司一致認為，美國線本月中漲價案確定是漲不成了，估計4月初，甚至4月中才有機會調漲。

2026-03-13 01:30
中東衝突恐衝擊半導體供應鏈　氦氣與溴供應成關鍵風險

中東衝突恐衝擊半導體供應鏈　氦氣與溴供應成關鍵風險

中東局勢持續緊張，市場開始關注戰事對半導體供應鏈可能帶來的衝擊。分析師指出，若衝突時間拉長，不僅可能影響晶片製造所需的關鍵原料供應，也可能因能源成本上升，進一步衝擊人工智慧（AI）帶動的晶片需求。

2026-03-13 11:19
無畏台股強震　11檔主動式ETF單周漲幅打敗台股大盤

無畏台股強震　11檔主動式ETF單周漲幅打敗台股大盤

中東地緣政治風險升高，台股劇烈波動，根據Cmoney統計，11檔主動式台股ETF單周漲幅皆勝大盤，當中主動群益科技創新（00992A）、主動台新優勢成長（00987A）漲幅逾4%，表現最佳，主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優（00994A）、主動中信台灣卓越（00995A）等三檔漲幅也有3%，市場法人表示，在政策風向與資金輪動快速變遷的環境中，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作，因此建議可以主動式台股ETF介入台股。

2026-03-13 11:38
快訊／台積電下挫45元至1840　台股大跌逾560點險守33000

快訊／台積電下挫45元至1840　台股大跌逾560點險守33000

美股12日（周四）收盤全盤皆墨，台股今（13日）低開，以下挫366.08點、33215.78點開出，跌勢擴大，下跌568.40點至33013.46點，險守33000點；台積電低 開下跌45元至1840元。

2026-03-13 09:07
中菲行去年EPS8元、股利5.6元　把握貿易結構調整帶來的長期機會

中菲行去年EPS8元、股利5.6元　把握貿易結構調整帶來的長期機會

中菲行國際物流(5609)董事會今(12)日通過去年財報，集團營業額為新台幣296.81億元，年增2.5%；稅後淨利11.26億，年增17.9%；每股盈餘(EPS)為8.00元，年增18.0%，整體獲利表現穩健成長。公司董事長錢文君表示，今年將把握全球貿易結構調整所帶來的長期機會。

2026-03-12 22:11
北區國稅局詳解綜合所得稅　醫藥費扣除與保險給付規定

北區國稅局詳解綜合所得稅　醫藥費扣除與保險給付規定

財政部北區國稅局12日表示，納稅義務人申報綜合所得稅，列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，如受有保險給付，應自醫藥及生育費中予以減除，按減除後的餘額列報扣除。

2026-03-12 21:41
快訊／打仗用的無人機出貨量大　歐洲線航空貨運運價3/16調高24%

快訊／打仗用的無人機出貨量大　歐洲線航空貨運運價3/16調高24%

大型航空貨運承攬業者指出，伊朗戰爭造成無人機出貨量大增，加上經中東飛歐洲航班減少，且多數航空公司需要繞飛，航空公司已陸續通知本月16日或17日起，台灣飛歐洲每公斤運價要提高新台幣30元，漲幅約24%，加上本月初已調漲的10元，累計調幅達37.48%，估計很快燃油附加費也會調升。

2026-03-12 20:43
東森國際去年EPS1.99元、股利1.2元　自然美轉盈、東森購物獲利攀升　

東森國際去年EPS1.99元、股利1.2元　自然美轉盈、東森購物獲利攀升　

東森國際(2614)公告114年度營運成果，全年合併營收達新台幣54.7億元，稅後淨利6.53億元，每股盈餘(EPS)1.99元，較去年稅後淨利3.72億元及EPS1.14元成長75%。董事會並通過擬配發每股現金股利0.4元、股票股利0.8元，合計1.2元股利，展現穩健經營成果。

2026-03-12 20:20

