中東衝突恐衝擊半導體供應鏈　氦氣與溴供應成關鍵風險

▲以伊戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

中東局勢持續緊張，市場開始關注戰事對半導體供應鏈可能帶來的衝擊。分析師指出，若衝突時間拉長，不僅可能影響晶片製造所需的關鍵原料供應，也可能因能源成本上升，進一步衝擊人工智慧（AI）帶動的晶片需求。

根據外媒CNBC報導，近期伊朗與以色列之間的衝突升溫，也讓外界重新審視中東在全球半導體供應鏈中的重要角色。儘管美國總統川普日前表示戰事可能「很快結束」，但市場仍出現波動，半導體族群股價一度遭到拋售。

其中，記憶體大廠三星與SK海力士市值在戰事爆發後合計蒸發逾2000億美元，即便兩家公司股價隨後出現反彈，市場情緒仍顯保守。同時，追蹤半導體產業的VanEck Semiconductor ETF自戰事以來也出現約3%的跌幅。

研究機構SemiAnalysis分析師Ray Wang表示，若區域衝突持續，可能影響晶片製造商取得部分關鍵原料，例如氦氣與溴。雖然目前衝擊仍相對有限，但若戰事拖長，企業可能需要調整供應來源。

在半導體製造材料中，氦氣被視為高度關鍵的資源。氦氣可在晶片製造過程中協助散熱，也廣泛應用於光刻等關鍵製程。根據U.S. Geological Survey資料，Qatar生產全球超過三分之一的氦氣，是主要供應來源之一。

半導體產業組織Semiconductor Industry Association曾警告，一旦氦氣供應受阻，全球晶片製造產業可能面臨明顯衝擊。此外，若Strait of Hormuz（荷莫茲海峽）航運受阻，氦氣運輸也可能受到影響。業界估計，一旦海峽長期關閉，全球超過25%的氦氣供應恐暫時退出市場。

近期QatarEnergy位於Ras Laffan工業城的設施更遭到無人機攻擊，使相關生產暫時停擺。氦氣產業顧問Phil Kornbluth指出，若情勢持續惡化，全球氦氣生產可能至少停擺2至3個月，供應鏈恢復正常則可能需要4至6個月時間。

除了氦氣之外，溴也是半導體製程的重要材料。根據美國地質調查資料，全球約三分之二的溴產量來自以色列與約旦，若區域局勢惡化，也可能影響相關供應。

此外，能源價格上升同樣可能對半導體需求帶來間接影響。隨著AI快速發展，許多晶片需求來自資料中心，例如NVIDIA的GPU與記憶體晶片，主要用於訓練與運行大型AI模型。而這些資料中心耗電量龐大，主要由Microsoft、Amazon等科技巨頭建置。

分析師指出，若能源成本因地緣政治衝突持續上升，可能提高資料中心營運成本，進而影響企業對AI基礎設施的投資節奏，為目前由AI帶動的半導體需求增添變數。