無畏台股強震　11檔主動式ETF單周漲幅打敗台股大盤

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治風險升高，台股劇烈波動，根據Cmoney統計，11檔主動式台股ETF單周漲幅皆勝大盤，當中主動群益科技創新（00992A）、主動台新優勢成長（00987A）漲幅逾4%，表現最佳，主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優（00994A）、主動中信台灣卓越（00995A）等三檔漲幅也有3%，市場法人表示，在政策風向與資金輪動快速變遷的環境中，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作，因此建議可以主動式台股ETF介入台股。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，現階段全球市場高檔震盪，因此在看好台股後市下，面台股主動式ETF正是可多加運用的工具。中東地緣政治風險尚未完全解除，川普行事風格難預料，全球經貿秩序仍處在混亂階段，連帶供應鏈布局與股市表現都深受牽連。不過，地緣政治風險的波動應視為結構性成長行情中的自然修正，投資人還是可專注於 2026 年即將爆發的算力紅利，建議投資人可多留意科技型的主動式台股ETF 。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，近期台股的劇烈震盪，顯示出資金的集中拋售反映了投資人對於不確定性的極度戒慎，然而這也是在突發地緣政治事件下，金融市場常見的壓力測試反應，當市場因短期地緣風險而恐慌拋售時，往往是檢視長期競爭力與佈局優質資產的良機。儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，持續看好 AI 核心供應鏈，像是具備技術壟斷性與議價能力的晶圓代工、先進封測、水冷散熱及高速光傳輸族群。