日本第八大物流集團SBS設立台灣古河物流　經營海空聯運與倉儲

▲左起台灣古河監察人播木康洋、SBS董事田中康仁、台灣古河董事長近藤浩ㄧ郎、日本古河社長森田真浯、台灣古河董事町田哲也、台灣古河董事德田真也。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

日本第八大物流集團SBS今(13)日宣布成立台灣古河物流公司，成為SBS古河物流株式會社的控股子公司，日本母公司持股80%，台灣公司由華羿航空貨運承攬公司持股20%，在台經營海空聯運及倉儲相關業務，目前除原有的倉儲場站和國內配送業務外，會逐步按業務計劃擴編。

SBS成立於1964年。SBS集團致力於提供高效的物流解決方案，是一間多元化經營的日本物流上市公司，目前已先後併購30多家日本企業的物流公司，包括東芝、東急百貨、東林電機、理光、普利司通輪胎等。今年1月新成立的台灣古河物流充分融合日本母公司及台灣本土資源，進一步擴展在台灣及亞洲等市場的業務。公司將以台灣作為東南亞及國際中轉樞紐，承攬進口、出口和轉口業務，並支援所在地的物流需求。

華羿航空貨運承攬公司成立於2010年，與子公司華鴻國際物流致力於國際海空運貨物承攬/報關/國內物流配送等業務多年，近年對於跨境通關及倉儲管理運作亦已穩定成熟。華羿負責人黃治平表示，參與日本SBS古河物流在台分公司經營，將結合中日雙方資源，進一步擴展在台灣及亞洲等市場的業務，以台灣古河物流為代表，自台灣作為東南亞及國際中轉樞紐，發展貨物承攬進口、出口和轉口業務，並支援所在地的物流需求。進一步擴展在台灣及亞洲等市場的業務。華羿在馬祖設有倉儲，經營兩岸海運快遞，日本古流在福建營運規模頗大，也會利用兩岸貨運快遞拓展業務。

▲左起台灣古流董事長近藤浩一郎、華信航空總經理莊明哲、華羿總經理黃治平、華航台灣貨運中心總經理林侑宣。（圖／記者張佩芬攝）

SBS集團設有41家關聯子公司，物流場站計有720處、逾100萬坪，運輸車輛超過5000部，集團員工2萬餘人。財報年度營業額4900億日元。SBS集團倉庫分佈在日本八大地方的各主要城市，確保了高效的物流運作。SBS集團於亞洲、歐美設有多個海外據點，以支持其全球業務的擴展。

SBS旗下的古河物流株式會社成立於1980年，由SBS控股株式會社和古河電氣工業株式會社共同出資聯合經營，專注於物流和運輸服務，擁有292百萬日元資本金和155億日元的年銷售額。

SBS古河物流專注於設備的國際運輸服務，提供從拆卸、運輸到安裝的一站式服務。公司還提供定期航班的國際運輸服務，確保高品質和低成本的物流解決方案。SBS古河物流設有多個據點，支援高效的物流管理和運作。

SBS集團於2012年東證二部上市, 日本排名前十的物流集團,是一個多元化的物流和運輸公司，致力於提供高效的物流解決方案。

▲開幕餐會主桌貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

在日本國內相關子公司計有41家，物流場站計有711處，全國派送車輛超過5000部，幹部人員近2萬3千人之規模，擁有621個倉庫，共計近100萬坪，這些倉庫分佈在日本八大地方的各主要城市，確保了高效的物流運作；除了國內的倉庫，SBS集團於美國、中國及歐洲設有多個海外據點，以支持其全球業務的擴展。

